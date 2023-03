Un exfutbolista se la pudrió a Rocío Marengo en El Trece: "Fort no te reconoció"

Rocío Marengo tuvo un fuerte cruce con un exfutbolista en El Hotel de los Famosos, reality show de El Trece. El comentario que generó polémicas.

Rocío Marengo protagonizó un tenso cruce con un exfutbolista en El Hotel de los Famosos, reality show conducido por Leandro "El Chino" Leunis y Pampita en El Trece. Los participantes se encontraban en una instancia clave del programa y se sacaron chispas al aire frente a la mirada de todos.

"Nosotros discutimos en el cara a cara", expresó Sebastián Cobelli, el exfutbolista que jugó en Talleres de Córdoba y Newells que participa de El Hotel de los Famosos. Ambos recordaron el cruce que habían tenido anteriormente en el "todos contra todos", uno de los segmentos del programa, cuando de repente, el altercado empezó a elevar temperaturas y se dijeron de todo.

"Discutimos porque vos me dijiste que me ibas a votar y yo te dije ‘qué lástima que no estaba 'La Tota'", dijo Marengo por "La Tota" Santillán, expareja de Fernanda Vives, actual esposa de Cobelli. "Vos tuviste unas palabras desafortunadas para conmigo y por eso te voté", respondió picante el participante de 45 años.

"Como vos me dijiste ‘te voy a votar’, yo te dije ‘qué lástima que no está La Tota porque es mi amigo y no me hubiese votado’. Y vos te calentaste", se defendió la expareja de Eduardo Fort, hermano de Ricardo Fort. En ese momento, Cobelli se sacó y la provocó: "Es lo mismo que si estuviera Eduardo Fort que no te reconoció como mujer. Es lo mismo".

Marengo reaccionó y se mostró molesta por la opinión de su compañero, dado que segun ella, nunca conoció el verdadero vínculo que tuvo con Eduardo Fort. "Tenemos un conocido en común y nos juntamos a comer", indicó exaltado, mientras que la exparticipante de programas como Showmatch y Masterchef Celebrity sentenció: "No creo, con vos no creo. En ocho años nunca te vi, amor. En casa nunca te vi".

La fuerte ofensa machista de un actor venezolano a Rocío Marengo: "Estás soltera"

Rocío Marengo discutió con el actor Fernando Carrillo en El Hotel de los Famosos y se mostró harta por una agresión recibida en ese cruce. La exparticipante de Bailando por un sueño se indignó con el artista oriundo de Venezuela y fue defendida por una compañera del reality de El Trece.

"Realmente, me pareció que estaba mal, que estabas jugando a ser staff y tener que cumplir tu rol. Yo no quiero molestar a nadie. Si te molestó algo, vení y voy a tratar de no hacerlo", comenzó su descargo Marengo, a modo de defensa porque Carrillo la había criticado por su labor como gerente de staff.

El ex de Catherine Fulop se mostró furioso tras la respuesta de la modelo y arremetió: "Tal vez por eso estás soltera, mi amor. Porque eres tan linda, pero una actitud, ¿entiendes? De mala onda”. La personalidad de televisión no se quedó callada y fue por más: "¿Y qué sabes si yo estoy soltera o no? ¿Eso también se piensa en Venezuela, que si una está soltera es porque está mal? No, amor. Estoy mejor sola que con un hombre que no me llega ni al talón. El día que encuentre un hombre como la gente, voy a estar en pareja. No necesito de un hombre, puedo sola”.

"No, con esas cosas no. Fer, cambiemos ese chip. Disculpame que me meta, pero yo también soy mujer y estamos tratando de evolucionar permanentemente, aunque nos equivocamos. Uno está solo porque quiere, porque puede o quizás no está sola", soltó Érica García a modo de defensa de Marengo.