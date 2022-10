Un ex Gran Hermano develó cuanto cobran los participantes y estalló de bronca: "A nosotros"

Schrank participó en 2015 y cruzó a la producción de Telefe por un llamativo detalle.

Un exparticipante de Gran Hermano realizó graves acusaciones hacia el reality show de Telefe en sus redes sociales. El joven se quejó por los sueldos que pagaban cuando estuvo en la edición 2015 y se sorprendió tras haber sido revelado cuánto cobran los actuales concursantes.

"180 mil pesos por semana los pibes de Gran Hermano", expresó Matías Schrank en el inicio del tuit. La repercusión por el sueldo de los participantes en la edición 2022 despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales, motivo por el cual decidió exponer a la producción de Telefe.

"A nosotros fueron 750 pesos y nos decían que era a modo simbólico", reveló quien fue subcampeón de Gran Hermano 2015. "Algunos ponen diarios ponen que es por mes y otro por semana. Debe ser 45 mil por semana", especuló dando lugar a que opinen sus seguidores de Twitter.

Tiempo atrás, Julieta Poggio, una de las participantes, reveló que tenían un sueldo, y el dato fue avalado por Alexis. "¿Ya pasaron cinco horas? Que rápido que pasan las horas. Que al pedo que estamoso. "Y te pagan por estar al pedo. Ay, no", fue el comentario de la joven. "Ah cierto que tenemos sueldo", añadió el cordobés al respecto.

Cuáles son las diferencias entre la nominación espontánea y la fulminante

Luego de la eliminación de Tomás Holder, comenzó a correr un fuerte rumor en la casa de Gran Hermano. Según le contó Walter "Alfa" Santiago a sus compañeros, uno de los participantes hizo uso de la nominación espontánea durante la gala de expulsión, de manera que nadie más puede utilizar este recurso esta semana. Y fuera de la casa, esta información generó confusión: ¿Cuáles son las diferencias entre la nominación espontánea y la fulminante?

A diferencia de los votos regulares que los jugadores hacen cada miércoles, en los que le dan 2 puntos uno de sus compañeros y 1 a otro, con la espontánea -que la pueden hacer el primer participante que pida su uso en el confesionario- se puede dar 3 y 2 votos, respectivamente. Y aunque no parece mucho, un solo punto puede hacer la diferencia a la hora de armar una placa de nominados.

Sin ir más lejos, uno de los casos más recordados es el de Marianela Mirra, quien cerca de la final de Gran Hermano 2007 usó este recurso contra Diego Leonardi, quien había sido su aliado y muchas veces protector dentro de la competencia. A pesar de que él no tenía sospechas de la tucumana, se enteró de su estrategia a raíz de un comentario que recibió desde el exterior de la casa. A partir de ese momento, "Male" se convirtió en una de las grandes revelaciones del juego.

En cambio, con la nominación fulminante no importa cuántos votos en total acumule la persona que la reciba, sino que irá directamente a placa. Aunque parece un arma potente dentro de la casa, en caso de que el destinatario de esta medida también reciba un buen número de votos de parte del resto de sus compañeros, no hace la diferencia. Por el contrario, queda desperdiciada la jugada.