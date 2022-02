Tristán y su preocupante estado de salud: "Muy mal"

El preocupante estado de salud de Tristán, que se agrava cada vez más. La palabra de uno de sus hijos.

Si bien hace mucho tiempo que se conoce que Tristán está muy mal de salud, lo cierto es que su delicado estado empeoró aún más en los últimos meses. De hecho, el que aportó varios detalles al respecto fue uno de sus hijos: Federico Díaz Ocampo.

El actor y humorista de 84 años fue diagnosticado con demencia senil en 2011 y comenzó con los problemas más serios en su organismo en 2019. En primera instancia, se fracturó la cadera; luego, tuvo coronavirus; posteriormente, se descompensó y finalmente falló su marcapasos en medio de los controles periódicos que se realizaba. Todo ello le generó tantos inconvenientes que incluso ahora no puede caminar.

Preocupación por el estado de salud de Tristán: "Bastante difícil"

Uno de los hijos del artista, Federico Díaz Ocampo, fue entrevistado por el programa A la tarde (América TV). Allí, detalló cómo se siente su padre en la actualidad: "Mi papá está ahora en un centro de rehabilitación desde hace tres años, que lo estamos pagando junto a mis hermanos", aseguró en referencia a Victoria y a Mariano Díaz Ocampo.

Además, señaló que su tratamiento conlleva "un costo muy elevado" y precisó que el mismo es de "56 mil pesos más los medicamentos, los pañales, los apósitos y lo que pueda necesitar".

Anteriormente, en una charla con Confrontados (El Nueve), había especificado acerca de Tristán: “Mi padre está en un centro de rehabilitación de Córdoba desde febrero de 2019 y decidimos llevarlo ahí con mi hermana (Victoria, que vive en esa ciudad) para poder empezar a hacer todo lo que faltaba".

Acerca de las razones por las que se tienen que hacer cargo con sus hermanos sin contar con el respaldo de la obra social de los actores, aclaró que "no es que ellos no lo estaban haciendo, pero sus tiempos no eran los que necesitaba una persona de 84 años".

Muy compungido, Federico Díaz Ocampo resaltó que la de su papá "es una edad bastante difícil" y reconoció: "La verdad, a mí me hace muy mal porque pasé de verlo entero, como lo vi siempre, a que de repente no vuelva a caminar. A nosotros nos hizo muy mal el tema de la rehabilitación. Siempre fue un tipo duro, y verlo en una silla de ruedas...".

Con relación al origen de los problemas de salud de Tristán, "Fede" repasó que “en 2011 le detectaron una pequeña demencia senil que, obviamente, se fue agravando hasta la fecha". Igualmente, explicó: "Él nos reconoce tanto a mis hermanos como a mí. De hecho, yo el otro día hablé con él”.

Por último, manifestó su deseo de que las autoridades de Pergamino (provincia de Buenos Aires) hagan "una estatua o una placa" en reconocimiento a su figura, ya que es la ciudad natal de él y el lugar al que siempre nombraba en sus entrevistas.