Histórica figura de América TV se negó a conducir Intrusos: "No me da"

América TV busca a la persona que se quedará con la conducción de Intrusos. Una de sus figuras ya dijo que no.

La silla de la conducción de Intrusos no ganó estabilidad desde que se fue Jorge Rial. Primero, América TV probó con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, pero los dos periodistas fueron tentados por El Trece y pegaron el portazo. Hoy se encuentra Flor de la V pero ya aclaró que solo es por febrero. Y en la gran cantidad de nombras que se barajan no faltó el de Mariano Iúdica, quien contó que recibió la propuesta tras la finalización de Polémica en el Bar pero que se negó a aceptarla.

Según le contó a Paparazzi, Mariano Iúdica fue tentado para ponerse al frente del buque insignia de América TV, pero rechazó la propuesta después de agradecerla porque, según sus declaraciones, no le da. "Es muy importante esa silla. ¡Tiene un peso!", expresó.

El exconductor de Polémica en el Bar entendió que "hay que jugar en una cancha que no conozco. Hacer espectáculo no es para todos eh.... Es difícil, no es una boludez".

"Siento que hay que tener una cintura y una manera de conducir y manejar un panel que a mi no me sale. Me gusta más 'participante número uno, participante número dos', o dejar que todos se maten. Hacer chimentos no es para cualquiera", resaltó.

Por otro lado, opinó del rol que cumple Flor de la V al frente del ciclo y aseguró: "Flor puede hacer cualquier cosa. Es muy popular, la gente la quiere, y la marca es muy...¡Heavy! Intrusos es... ¡Intrusos! ¡Es enorme!".

Escándalo con Mariano Iúdica y Flavio Azzaro a la salida de Polémica en el Bar

Según dio a conocer Ubfal en su sitio web, todo sucedió durante la noche del miércoles 8 de diciembre de 2021, después de que en el programa se debatiera acerca del impacto de la nueva variante Ómicron del coronavirus y de los grupos "antivacunas". Entonces, luego de haber escuchado lo que se dijo en vivo sobre la flamante mutación de la enfermedad de la pandemia, un grupo de 50 personas que militan por dicha posición se acercó al lugar con mucha bronca y provocó graves incidentes.

Por un lado, Iúdica "salió a calmar los ánimos pero no lo logró, por lo que terminó subiéndose al auto y yéndose a los gritos". Por su parte, "Azzaro tuvo que esperar alrededor de una hora y media" para abandonar el sitio, algo parecido a lo que le ocurrió a su colega y compañera Marcela Tauro.

Además, Ubfal resaltó allí que se conoció que los carteles que tenían las personas apostadas en los alrededores del estudio de América TV hablaban no sólo de Azzaro, sino también de Alejandro Fantino. "No es la primera vez que este grupo aparece en algún medio de comunicación dispuesto a contar su verdad con megáfonos y pancartas cuando se habla de ´los antivacunas´”, publicó la ex Bailando por un Sueño (El Trece) en su portal.