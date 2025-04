Tras haber sido detenido en Ushuaia: el desesperado pedido de ayuda de Peter Lanzani en Neuquén

Qué pasó con Peter Lanzani tras el posteo que realizó en sus redes sociales.

Peter Lanzani es uno de los actores más reconocidos en Argentina por su labor en series y películas en televisión y plataformas de streaming. En este último tiempo, el artista de 34 años se convirtió en tendencia por haber sido detenido por la Policía en Ushuaia y ahora utilizó sus redes sociales para realizar un desesperado pedido de ayuda a sus seguidores. "Si tienen alguna data o me pueden ayudar sería de gran ayuda", indicó.

Sin dudas que Peter Lanzani se convirtió en uno de los actores que resignificó su carrera pasando del rubro infanto-juvenil, donde comenzó, hasta el género de unitario o drama. Mientras se encuentra en el sur del país con compromisos artísticos vinculados al rodaje de una película, el artista sufrió un duro revés que comunicó en su cuenta oficial de Instagram.

Peter Lanzani reveló que le robaron mientras se encontraba en Neuquén.

"Hola amigxs de Neuquén. Me robaron una mochila con mis discos rígidos con mucho material audiovisual. Si tienen alguna data o me pueden ayudar sería de gran ayuda. Gracias", escribió Lanzani en sus historias de Instagram en horas de la noche del miércoles 2 de abril. En otra imagen, publicó cuáles son los artefactos electrónicos que le sustrajeron.

El actor mostró cómo era su computadora y discos robados.

Además, también compartió una captura de Google Maps mostrando la zona del robo y se puede observar que fue en cercanías del río Limay, por la Costanera. De momento, se desconoce si Lanzani hizo la denuncia correspondiente y el hecho despertó todo tipo de reacciones, ya que el actor viene de ser detenido por la Policía en Ushuaia tras haber hecho un grafiti sobre una chapa en el centro de la ciudad y la Fiscalía caratuló la causa como "daños".

Lali Espósito sorprendió al revelar su reciente acercamiento a Peter Lanzani: "Mucho pudor"

Lali Espósito dio a conocer cómo fue que le pidió a su exnovio y amigo Peter Lanzani que fuera parte de su nuevo videoclip musical. La cantante lanzó una versión deluxe de su disco homónimo, incorporó dos tracks inéditos e hizo un video que fusionó ambas canciones.

"Debo confesar que me daba pánico animarme a decirle, con la confianza que tengo con Peter de años de amor, de amistad. Me daba mucho pudor animarme porque yo decía 'es un actor consagrado', no quería que lo hiciera porque me quiere. Me mataba si decía 'qué paja pero bueno, me lo pidió una amiga'", comentó Espósito en diálogo con Fernando Dente, Cande Vetrano, Paprika y Martín Recchimuzzi en Olga. Lali se refirió al revuelo mediático que se arma cada vez que ella y el actor se muestran juntos y aludió a esa realidad como un atenuante en su miedo a convocarlo.

Espósito reveló que con mucho pudor lo llamó y le dijo la idea que tenía. "Es un corto, no es un videoclip convencional. Le conté de qué hablaba el clip. Le conté, se copó al toque, le encantó", relató Lali sobre la reacción de su compañero de tiras como Rincón de Luz, Chiquititas y Casi Ángeles.