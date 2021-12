Tongo en MasterChef Celebrity: filtran quién es la "favorita" del jurado

En Intrusos señalaron quién sería la participante favorita del jurado de MasterChef Celebrity 3.

A pesar de que la tercera edición no logró superar los números de las dos primeras temporadas, MasterChef Celebrity 3 continua siendo el programa más visto de la televisión de aire. Y en Intrusos advirtieron quién sería la participante "favorita" del jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. ¿Tongo en el programa más exitoso de Telefe?

"La gran acomodada de MasterChef es Luisa Albinoni. Martitegui el otro día le hizo la salchicha… ella va y al final es, una lágrima, un plato. Para mí es la gran acomodada y le vamos a hacer un seguimiento", opinó Rodrigo Lussich al aire de Intrusos (América TV).

Y agregó: "Viva, como toda actriz, sabe cuándo llorar. Y Martitegui la ayuda, para mí obligado, porque Luisa tiene que llegar a la final. Porque en la versión anterior se equivocaron, la ganadora debió ser Georgina, no Gastón Dalmau que se tomó el pire”.

Sumándole picante al debate Paula Varela habló sobre Denise Dumas, la reciene eliminada, y sentenció: "Sintió que la sacaron, porque cuando se fue con Robertito en el auto dijo ‘me sacaron’ y, conociéndola, ella no habla por hablar. Lo que está queriendo decir es ‘por más qué hay otros peores, me sacaron a mí porque no me querían más en el show’".

Luisa Albinoni reveló cómo fue su relación íntima con Carlos Saúl Menem

Todo sucedió en el programa de anoche, cuando el conductor se animó a hacerle un comentario a Luisa para que hable acerca de su fugaz relación con Menem: “Che, entre nosotros, la comida de hoy es de Medio Oriente y vos tuviste un novio...”. Sin nombrarlo, la actriz de 69 años le marcó: "Tuve algún acercamiento con un hombre importante”.

Insistente, Santiago del Moro le preguntó: “¿Cómo te llevabas con él?”. Y Luisa respondió de manera contundente: “Divinamente”. Frente a semejante hermetismo, el conductor de MasterChef 3 trató de profundizar un poco más la charla: “Fuiste pareja en su momento y fuiste amiga también...”. Con cierta cautela, la reconocida artista le resaltó: “Amiga, sí. Sobre todo amiga”.

Pese a la formalidad de la charla, y a que tildó de "caballero" a Menem, Luisa Albinoni dejó en claro que se peleaban seguido y señaló el motivo por el cual se terminaron separando: “Discutíamos mucho, nunca estábamos de acuerdo en política. Nos agarrábamos. Él lo arreglaba con los bombones: me los quería dar a mí pero se los comía él, que no podía”.