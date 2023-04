Tomás Holder le dedicó un repudiable mensaje a la China Suárez

El ex participante de Gran Hermano reveló que le gustaría salir con la actriz e hizo un polémico comentario. La controversia se da en medio de la escandalosa separación de La China y Rusherking.

Tomás Holder, uno de los participantes más controvertidos de la última edición de Gran Hermano, se metió en la mediática separación de la Eugenia "La China" Suárez y Rusherking. El joven oriundo de Rosario intercambió mensajes con sus fans y afirmó que saldría con la actriz por un único e insólito motivo.

El ex GH aprovechó su tiempo libre para "charlar" con sus seguidores de Instagram -ya superó el millón- y se animó a contestar todas las preguntas que le hicieron. Por ejemplo, cuando le consultaron cómo era en el amor dio una réplica muy minuciosa. "No me guardo nada. si me enamoré te lo digo, si te amo, lo digo... nunca me guardé nada y nunca lo haré. La vida es una sola y no estoy para dar vueltas", respondió.

Luego le pidieron una descripción sobre los puntos altos de sus cualidades, tanto físicas como personales. "Físico, mi nariz. Me gusta mucho. Mi altura y espalda. Personalidad, creo yo que soy diferente a todos. Te hago cagar de risa, pero al mismo tiempo te puedo dar la mejor charla de tu vida. Sin dudas mi personalidad es algo fuerte en mí", afirmó.

Lo que nadie esperaba es que el tiktoker perdiera sus inhibiciones ante cada consulta. Por eso cuando le dieron a elegir una famosa para tener una relación, Holder dio una respuesta que dejó a todos boquiabiertos: "La China y romperle la psiquis jaja", sostuvo. A continuación, el joven subrayó que considera inaceptable en una relación la mentira, el engaño, que le oculten cosas y "sobre todo la infidelidad". Y antes de finalizar, aclaró que su próxima pareja "no será pública como la otra", en referencia a Paula Balbi, de quien se separó semanas después de abandonar el reality de Telefe.

El desagradable comentario de Tomás Holder sobre la China Suárez.

Revelaron el motivo por el que Rusherking habría dejado a La China Suárez

La separación de la China Suárez y Rusherking causó un gran impacto por la sorpresa que causó la ruptura. Ambos confirmaron el final de la relación sin dar mayores detalles, pero, según trascendió, la decisión la habría tomado el músico luego de una fuerte pelea.

El periodista Guido Záffora aseguró: "El conflicto entre ellos se dio en el Movistar Arena, donde él dio su show. Ella iba a tener una participación, pero no ocurrió. Ella llega al ensayo, se enoja y se termina yendo antes del show. Le hizo una escena de celos, le empezó a recriminar los mensajes que le llegaban de diferentes chicas en su cuenta de Instagram"

"Le dijo: 'Si vos seguís así, yo esta noche no canto'. Rusher se puso muy nervioso, porque esa también era su noche y él iba a tocar después. Ella se fue del Movistar Arena y cumplió su promesa, no cantó", añadió el panelista de Intrusos.

En este sentido, el periodista explicó que el trapero "la trató de poco leal y de mala compañera" a la actriz, ya que le hizo ese planteo antes un show muy importante para su carrera. "Sintió que era una traición. En todo el fin de semana, él no le habló a 'La China', estaba muy enojado. A partir de ahí, se dio cuenta de que no era la relación que quería porque sintió una falta de amor y de compromiso", precisó.