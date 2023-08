Tomás Holder confirmó lo que todos pensaban: "No tengo"

El influencer y exparticipante de Gran Hermano compartió detalles de su preparación para el Bailando 2023 y dejó una impactante declaración.

Tomás Holder, uno de los participantes del Bailando 2023, visitó el Diario de Mariana para contar sus sensaciones en las previa del inicio de la competencia de baile que por primera vez irá por la pantalla de América TV. El exconcursante de Gran Hermano relevó cómo es su preparación e hizo una impactante revelación.

Ni bien ingresó al estudio, el influencer de 22 reconoció que no sabe bailar, pero remarcó que pone "mucha actitud". Fiel a su estilo desvergonzado, Tomas se animó a sacar a bailar a Mariana Fabbiani y luego de unos pasos le levantó por los aires, para demostrar su destreza para los trucos.

Holder elogió al equipo que le tocó y se mostró muy emocionado con el inicio del programa de Marcelo Tinelli, que volvió a retrasarse, aunque también admitió que siempre llega tarde a los ensayos. En ese momento, Octavio Majul la marcó que confía mucho en su personalidad y el influencer remarcó: "Yo arranqué en TikTok. Yo siempre digo que no tengo ningún talento. O sea, me hice conocido por mi físico".

"Quiero que la gente vea que en el Bailando no estoy siendo un boludo como en TikTok, sino que estoy poniendo esfuerzo para bailar", agregó Holder. Y a continuación, subrayó que dejó de consumir drogas para preservar su salud. "Consumía muchos. Creo que una persona es más que un cuerpo", sostuvo Tomàs y contló que en los últimos estudios que se hizo el médico le advirtió que podía quedar estéril.

Tomás Holder reveló por qué perdió su cuenta de Instagram

A semanas del inicio del Bailando 2023, Tomás Holder, quien fue el primer confirmado del certamen, habló con LAM y expresó su felicidad: "Estoy súper contento. Es una oportunidad única para mí y para mi carrera así que dando lo mejor". Pero no todo es alegría, ya que en las últimas horas le cerraron su cuenta de Instagram, su principal fuente de ingresos.

"¿Qué dice tu psicólogo de tu ingreso a este concurso?", le preguntó el cronista y el ex Gran Hermano aseguró: "Mi psicólogo me dijo que mantenga la calma y no lo tome como la guerra. Que me lo tome como un viaje de egresados y que lo disfrute, que sea una linda experiencia para mí y una linda experiencia de aprendizaje. Y así lo voy a tomar".

A la hora de hablar de su cuenta de Instagram, Holder explicó: "Me la cerraron por casinos... Y bueno, ahora estamos trabajando para recuperarla pero como siempre digo 'Tomás hizo a la cuenta, no la cuenta a Tomás', así que estoy tranquilo". "Prefiero no hablarlo, es un tema que no me interesa. Está todo tranquilo, estamos tratando de arreglarlo. Yo creo que Tomás hizo a la cuenta, no la cuenta a Tomás, entonces a mí un millón de seguidores o no tenerlos, no me cambia. Está todo acá, estoy concentrado", cerró.