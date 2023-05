Tomás Holder estuvo al borde de la muerte: "Tuve un preinfarto"

El exparticipante de Gran Hermano contó su experiencia cercana a la muerte y como fue salvado "por un ángel".

El exparticipante de Gran Hermano (Telefe) Tomás Holder reveló que estuvo al borde de la muerte y contó su traumática experiencia. "Dios me dio una segunda oportunidad", se sinceró el mediático.

En una entrevista con Duquesas (Luzu TV), Holder habló del día que casi muere en una fiesta. "Yo toqué fondo cuando el 10 de febrero voy a ver un a Eric Prydz, un DJ que venía de afuera. Me acuerdo que esa noche me mando tusi, no me pegaba, media pastilla y no me pegaba. Me puse muy nervioso porque no me pega nada y en un momento me mando keta, que fue el peor error del mundo", comenzó revelando.

"Al toque siento que un loco me levanta, me abraza y me dice 'Tomi, la estás quedando. Si no te calmás la quedás'", sumó el joven que se convirtió en el primer eliminado de Gran Hermano 2022. Acto seguido, contó qué fue lo primero que le pasó por la cabeza: "Lo primero que pensé fue 'tengo dos hermanitos que me aman, tengo una mamá que me ama, no me puedo morir así'".

En medio del frenesí de la situación, Tomás precisó que fue tranquilizado por una persona que lo llevó a un after party y le dijo: "Si no seguís bailando, la droga no te va a bajar nunca". Más adelante en la nota, Holder contó la tremenda información que recibió de parte de los médicos que lo revisaron. "Cuando me atendieron, me dijeron que tuve un preinfarto, 'lo que te pasó fue muy grave. Si no tenías esa persona que te baje, cuando te desmayaste, te morías porque el corazón sigue latiendo'. Y me preguntó quién me había ayudado, me di vuelta y le dije él. Me volvió a preguntar y cuando me di vuelta para verlo, no había nadie", concluyó el ex Gran Hermano.

"Ahí entendí que Dios me dio una segunda oportunidad, y esa persona que yo veía, fue un ángel que me mandaron", cerró Holder atribuyendo su salvación a una fuerza divina y superior que lo dejó en el plano terrenal.

La exnovia de Tomás Holder reveló el calvario que vivió: "Aguanté un infierno"

La expareja de Tomás Holder, Paula Balbi, abrió su corazón y habló sobre la tormentosa relación que vivió con el exparticipante de Gran Hermano (Telefe), de quien se separó en diciembre de 2022. En su descargo, la joven aseguró que el vínculo se volvió "tóxico", especialmente hacia el final de su relación, cuando Holder salió del reality y su alto nivel de exposición lo empeoró todo.

El ex "hermanito" estuvo en el centro de la polémica por su video íntimo que se habría filtrado sin su consentimiento, en el que aparece teniendo intimidad junto a la influencer Agustina "La Tana". Ahora, las declaraciones de Paula sobre su relación volvieron a desatar una fuerte polémica en las redes sociales.

La joven conversó con Juan Etchegoyen en Mitre Live y contó que su relación "se tornó muy fea" con el correr del tiempo. "Al principio estaba en una situación muy vulnerable y al final la pasé mal. Me terminé alejando de mis amigos y no salía, dejé de hacer cosas por los demás, hasta que pude hacer el click y salir de ahí porque no me estaba haciendo bien", comenzó Balbi.

Y agregó que Holder "fue violento de manera verbal y eso, a veces, duele más que lo físico". Por esta razón, Paula terminó muy afectada psicológicamente. "De la cabeza yo estaba re mal. La pasé mal, me hacía la cabeza por todo y no podía dormir. Fue duro y un calvario", confesó. Lo peor ocurrió desde octubre a diciembre, cuando Holder salió de la casa y se enfrentó a las duras consecuencias de la exposición mediática.

"A él le afectó Gran Hermano y salir primero. Había vuelto a Rosario apenas salió, estaba agotado de los medios y nos afectó a nivel pareja por eso decidimos terminar. Los primeros días de diciembre nos separamos, aguanté tres meses un infierno", continuó la modelo.

La gota que rebalsó el vaso fue cuando Paula notó que se estaba alejando de sus amigas y de su familia. "Él siempre me encerraba en su círculo para que no vea a nadie, siempre era estar juntos y encerramos. El narcisista se maneja así, yo nunca había hablado de la separación porque quería mantener el perfil bajo", cerró la joven.