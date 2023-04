Fuerte denuncia a Tomás Holder: "Están re calientes"

El exparticipante de Gran Hermano protagonizó un escándalo luego de dejar "plantados" a unos emprendedores que lo contrataron.

Tomás Holder protagonizó un escándalo y recibió una fuerte denuncia pública. El famoso influencer fue "escrachado" en redes sociales y lo acusaron de no haber cumplido con un contrato de publicidad pactado en otro país.

Según informaron en la cuenta de Twitter de LAM, el primer eliminado de Gran Hermano 2022 dejó plantados a los dueños de un shopping que lo habían contratado para hacerle publicidad. Se trata de un centro comercial en Uruguay, país al que Holder fue invitado para realizar este trabajo, pero finalmente decidió no ir y no les avisó a los que lo contrataron.

"Un shopping muy importante en Uruguay se contactó con el influencer y cerró acciones presenciales este fin de semana", reveló el periodista Pepe Ochoa en un video que compartió en el Twitter del programa de América TV. "Dentro de las negociaciones, Holder pidió el mismo caché que Nacho Castañares Pose, el finalista de Gran Hermano. Le sorprendió mucho al shopping que él dijo y aclaró 'yo no voy en barco, denme 2 pasajes de avión'. El shopping obviamente accedió", continuó.

En este marco, Ochoa añadió: "Le dan a Holder todo lo que quería pero el tema fue que Holder nunca se subió al avión. Nunca fue a Uruguay y dejó colgadas todas las acciones que tenía pautadas con este shopping". Luego de hacer pública esta denuncia, el periodista añadió: "Nada de lo pautado sucedió, el shopping no pudo tener presencial a Tomás Holder y bueno, obviamente, están re calientes".

Luego de que esta acusación trascendiera en las redes sociales, Holder decidió dar su versión de los hechos a través de Instagram. "Nadie firmó ningún contrato conmigo. No tiene nada de malo que no quiera ir en barco porque me produce náuseas... ¡Así que la verdad no tiene nada de malo que prefiera quedarme en el país!", sentenció el influencer.

La aclaración de Tomás Holder en redes sociales,

Tomás Holder bailó en vivo y los coaches del Bailando lo destrozaron: "Tres"

Tomás Holder, uno de los participantes más controvertidos de Gran Hermano 2022, ya se aseguró su continuidad en la televisión argentina: es primer confirmado para el Bailando 2023. Tras haber sellado su vínculo con el programa de Marcelo Tinelli, el tiktokter fue invitado a Desayuno Americano para que muestre sus habilidades nada más y nada menos que ante las coachs del certamen.

Bajo la atenta mirada de María Laura Lolo Rossi y de Eugenia López Frugoni, el influencer compartió algunos de sus pasos al ritmo de uno de los hits de Bruno Mars. El joven, un tanto nervioso, comenzó con algunos movimientos torpes y sin saber muy bien qué hacer, miró a las coreógrafas para buscar aprobación o alguna indicación.

Y si bien el rosarino se ganó los aplausos de algunas de las personas presentes en el estudio, la profesionales no lo aprobaron: "Es atrevido, osado. Me gustó que cuando le di la corrección en vivo lo corrigió, porque venía totalmente fuera de tiempo y después entró". Aunque no perdieron la esperanza sobre su futuro. "Con tres horas ensayo por día por ahí…", agregó López Frugoni.

De todos modos, el rosarino ya tiene asegurado su lugar en la pista de Tinelli. Además, podría estar acompañado por algunas de sus personas más cercanas. No se trata de ninguno de sus excompañeros de GH, sino de su madre. Pues la mujer ya manifestó sus deseos de participar de la competencia de baile.