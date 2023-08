El calvario de salud de Marcelo Tinelli a días del estreno de Bailando en América TV: "Me tocó"

El conductor de televisión contó en sus redes sociales el problema de salud que atraviesa. Marcelo Tinelli reveló por qué no pudo ir a las instalaciones de América TV.

Marcelo Tinelli sorprendió a sus millones de seguidores de redes con una noticia sobre su salud. El conductor oriundo de Bolívar que está próximo a estrenar su reality show, Bailando por un sueño, en América TV reveló la sintomatología que atraviesa y dio a conocer el diagnóstico que recibió.

El empresario y productor de televisión asumió como gerente artístico de América TV en mayo de este año y ha hecho varios cambios en la programación del canal de Daniel Vila: llegaron a esa pantalla ciclos como Polémica en el Bar, con Marcela Tinayre, y DDM, con Mariana Fabbiani. Al mismo tiempo, el 4 de septiembre se estrenará la primera edición de Bailando por un sueño en esa emisora.

A pesar del entusiasmo que el ex de Guillermina Valdés muestra por su trabajo y por la llegada de su reality show, hace algunas horas comunicó que no podría acercarse al canal debido a un problema de salud. "Hoy me tocó reposo en casa por una febrícula. Ya estoy mejor, sigo atentamente la programación de América TV desde acá. Los quiero", escribió en una historia donde se mostró desde el living de su casa. En sus siguientes posteos el conductor compartió imágenes que evidenciaron que seguía la programación de América desde su hogar.

El desplante de Moria Casán al Chato Prada

El fin de semana pasado se estrenó El Debate del Bailando en América TV, ciclo conducido por Denise Dumas y dedicado a debatir cuestiones relacionadas al reality show de Tinelli con entrevistas a protagonistas del concurso. "Estaba todo a medio cocinar. Estaba todo a medio hacer. No había camarines, maquillaje... No sabían en qué estudio iban a grabar. Finalmente agarraron el estudio de 'Intrusos' y armaron la escenografía del otro lado", informó la periodista Nancy Duré sobre las grabaciones de El Debate. Y sumó: "Polino llegó tarde porque además, no había taxis para llevar a la gente. Lo peor de todo, no había catering. La gente estaba muerta de hambre. Empiezan a hacer el primer programa, en el que estaba como invitado principal Marcelo Polino, y se demora todo".

Duré aludió al pedido de ayuda que le hicieron a Casán ante el inconveniente de Polino y reveló: "Parece que la señora Moria Casán tuvo un topo y le avisó 'mirá que esto viene muy complicado, viene para largo'. Entonces ella dijo '¿quiénes son, mis amores? Yo no voy'".