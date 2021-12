Tití Fernández fue eliminado de MasterChef: "Me voy con todo el dolor del mundo"

Tití Fernández fue eliminado de MasterChef Celebrity este domingo y su despedida emocionó a todo el jurado.

Tití Fernández, Tomás Fonzi, Mica Viciconte y Charlotte Caniggia fueron nominados en MasterChef Celebrity para ser eliminados este domingo. Los cuatro tuvieron que afrontar un segundo desafío tras haber recibido los delantales negros, pero mientras Charlotte y Mica pasaron la prueba, Tomás y Tití quedaron como los dos posibles para ser eliminados. Finalmente, Tití se fue del programa.

A Tomás Fonzi le marcaron que tuvo errores con su salsa; a Mica, que su plato estaba demasiado salado; a Fernández, que algunos ingredientes estaban mal cocinados y que la salsa que eligió no era la adecuada. Por otro lado, Charlotte deslumbró al jurado con un sánguche muy extraño que se llevó todos los cumplidos y se salvó de ser eliminada.

La primera en pasar la prueba fue Charlotte y a ella le siguió Micaela, que también logró quedarse en el programa. La final quedó muy peleada entre Tomás y Tití, hasta que el periodista fue eliminado. Tanto el jurado como el conductor, Santiago del Moro, le dieron devoluciones conmovedoras y destacaron lo gran compañero que fue.

“Me voy con todo el dolor del mundo, pero lo que he disfrutado acá no se lo pueden imaginar. Es uno de los mejores recuerdos que me llevo de toda mi vida”, dijo Tití al abandonar el certamen. “Sos tan humano, tan padre. Viniste acá con tu humildad, tus ganas, tu dolor, tu ilusión. Y cada día que uno miraba en tu estación, veía un niño disfrutando como si estuviese en una juguetería”, le destacó del Moro.

“Hiciste cosas interesantes, excepto hoy. Estás en un buen camino, pero te quedó corto. Te vamos a extrañar, siempre serás bienvenido”, le dijo Donato De Santis, mientras que Damián Betular le destacó: “Tenés una amabilidad única, para mí fue un placer conocerte. Me debés llevarme a la cancha”. “Una alegría para mí y para la gente tenerte acá. Estás en la puerta de la sexta semana, es un montón lo que hiciste. No cocinás igual que cuando entraste”, le remarcó Germán Martitegui.

Los platos de Charlotte Caniggia, Mica Viciconte y Tití Fernández en MasterChef

Charlotte hizo un huevo revuelto con bacon, queso cheddar, puré de banana y salsa de bacon con coco rallado y miel. “¿Cómo se te ocurrió esto?”, le preguntó Martitegui, totalmente intrigado por la combinación insólita de ingredientes. “Mis locuras. Yo estoy loca”, contestó ella. Al probarlo, le dijo: “Yo comería esto todos los domingos, 11:30. Me encantó, es muy sorprendente. Me encanta cuando alguien hace algo que yo no hubiera hecho”.

El resto del jurado coincidió y Donato De Santis expresó: “Es el fruto de una mente loca pero libre. No tenés estereotipos cuando cocinás, buscás lo que tu paladar te dice. Son platos muy inéditos, tienen mucho gusto. Muy buena esa mezcla de coco con bacon”. Sin dudas, Charlotte tuvo la mejor devolución y se llevó todos los halagos.

Mica hizo un revuelto de gramajo, el plato favorito de Martitegui. Aunque los sabores estaban bien, cometió un error muy notorio: le puso una tremenda cantidad de sal. “¿Cuánto le pusiste de sal? Porque está a ESTO de no poder comerlo”, le dijo Betular. “Está cremoso, está tentador, pero está salado y las papas están blandas”, coincidió Martitegui.

Tití hizo una entraña con espárragos, papas aplastadas, brócoli y crema de puerro. “Acá hay muchos errores. Cocinaste demasiado una entraña que podría haber sido la gloria de este plato. Está bien condimentado, la salsa está un poco de más. Lo considero demasiado predecible”, le dijo De Santis. “Tití, trabajaste un montón. Te quedó un poco aceitoso, pero está rico. Mi mayor problema es la salsa y el puerro está crudo”, opinó Martitegui. Al igual que a Mica, también le marcaron que su plato estaba muy salado.