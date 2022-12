Tini Stoessel reveló la charla secreta que tuvo con Rodrigo de Paul: "Me llamó llorando"

Tini Stoessel reveló la charla íntima que tuvo con Rodrigo de Paul en pleno Mundial Qatar 2022, cuando el futbolista estaba muy angustiado antes de un partido sumamente importante.

Se sabe que la presión que viven los jugadores de fútbol profesionales no es nada fácil de sostener sin una red de contención. Afortunadamente, De Paul contó con Tini durante todo el proceso, quien lo escuchaba desde el otro lado del teléfono y a varios kilómetros de distancia.

Ahora que Argentina se consagró campeón del mundo y ya pasaron varios días, Tini reveló en una charla con Lizardo Ponce para Star+ cómo fue aquella conversación tan personal que tuvo con su novio, quien transitaba uno de los momentos más desafiantes y difíciles de toda su carrera.

“Es lo más bueno que hay en el mundo. Que él me diga ‘estoy nervioso’ o que me llame llorando, no lo podés creer porque siempre es un tipo positivo, que tira para adelante”, dijo Stoessel sobre la personalidad de su pareja. Y detalló que dos días antes de la final, Rodrigo la llamó desesperado.

“Cuando me manda el mensaje ‘creo que me lesioné' y me llama que no podía hablar... Aparte con la presión que tienen los chicos, no me quiero imaginar ser un jugador de la Selección”, reflexionó la artista. “¿Qué hago? ¿Juego o no juego?”, se preguntaba De Paul. “Yo estoy ahí, en cualquiera de las decisiones que tome, voy a estar. Y él decidió lo que todos sabemos. Es un amor incondicional, un orgullo y no podía parar de llorar”, cerró Tini.

El dulce discurso de Rodrigo de Paul en el show de Tini Stoessel

Rodrigo de Paul sorprendió a Tini en mitad de su show y se subió al escenario a decir unas palabras, tras la victoria de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022. "Quiero agradecerles a todos ustedes por el cariño. Hablo por los dos, estamos orgullosos de haber nacido en este país, con las cosas buenas y malas pero siempre nos manejamos con buenas intenciones y sin dañar a nadie”, comenzó el futbolista.

“Todas las cosas que nos pasan son porque hemos trabajado mucho y nos hemos esforzado. No sé si les puedo dar un ejemplo, pero sí una opinión: trabajen sin dañar a nadie, sin que su escalera sea los hombros de otra persona, sin dañar al lado y sean felices. Todo llega. Yo hoy soy muy feliz", agregó.

Por último, le hizo una declaración de amor a Tini frente a las millones de personas presentes: “Les juro que al lado tengo a la mujer de mi vida. La amo con todo mi corazón, todos los días me enseña a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme. Creo que una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento de mi vida apareció para darme mucha luz”.