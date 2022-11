Thiago y Daniela dieron el consentimiento a Gran Hermano: "Se animaron"

Los jóvenes estaban acostados y tapados en la cama cuando Gran Hermano les pidió que dieran consentimiento. Thiago reveló la reacción que Daniela Tuvo cuando escuchó la voz de la casa de Telefe.

Thiago y Daniela vivieron un momento de incómodo en Gran Hermano, cuando la voz de la casa les pidió que dieran el consentimiento ya que estaban moviéndose debajo de las frazadas, con todos sus compañeros presentes en el cuarto. Los jóvenes estaban acostado, con la luz apagada, y la voz de Telefe entendió que iba a intimar.

En la cuenta oficial de Gran Hermano en Instagram se puede ver un compilado de los momentos en que Daniela expresó su amor por Thiago. "Estoy enamorada de la personalidad de Thiaguito", soltó cuando aseguró que los hombres más hegemónicos de la casa no la atraían sexualmente.

"Hay consentimiento. Thiago y Daniela se animaron a dar el siguiente paso", escribieron en el pie de foto del posteo. A pesar de este mensaje, un clip viralizado en Twitter se descubrió que los participantes no intimaron, ya que Thiago les contó a sus compañeros: "Cuando dijo lo del consentimiento, Daniela saltó así". Acto seguido, la participante se levantó y se alejó de Thiago para que no se generen malos entendidos.

La emoción de Thiago y Nacho por las muertes de sus madres

Los participaron abrieron sus corazones en una charla con todos sus compañeros en el living de la casa y contaron entre lágrimas cómo viven la ausencia de sus madres. "Perdí a mi mamá cuando yo tenía 8. Siempre veía en el día de la madre que todos estaban con sus mamás y yo no me sentía bien en esos momentos", comenzó Thiago y no pudo continuar porque la emoción le cortaba la voz.

"En un proceso de quince días mi mamá se enfermó y falleció. Fue muy complicado porque dentro de todo era muy chico, era la primera vez que perdía a un familiar cercano y era mi mamá. Fuera de joda, fue complicado. Mi familia es chica aparte, entonces yo me quedé con mi abuela y con un papá recontra presente pero que vivía en el exterior", se sinceró Nacho entre lágrimas. Y cerró: "Mi frustración fue no haber hecho un montón de cosas que capaz las posponía para hacerlas más adelante. Boludeces; desde ir a comer hasta irme de vacaciones con ella".