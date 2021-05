Tenso momento: Waldo Wolff maltrató a cronistas de C5N y la TV Pública

Luego de la sentencia contra Luis Chocobar, Waldo Wolff cruzó a cronistas de la Televisión Pública y C5N, les dijo que no iba a hablar con esos medios y los maltrató.

En la tarde del viernes 28 de mayo se dictó sentencia por la causa que enfrentaba el policía Luis Chocobar por homicidio con exceso en el cumplimiento de un deber en los tribunales de Comodoro Py. A la salida de la misma, Waldo Wolff protagonizó un momento verdaderamente tenso cuando maltrató a cronistas de la Televisión Pública y C5N. "Eso es libertad de expresión", se justificó el diputado macrista ante la consulta de por qué había asegurado que no iba a hablar con ninguno de los dos medios.

Con la presencia de figuras destacadas del PRO, como Patricia Bullrich, Wolff y Jorge Enríquez, en los tribunales de Comodoro Py se dictó la sentencia en la causa que investigaba el asesinato de un joven que, minutos antes de ser acribillado por la espalda por el policía Luis Chocobar, había asaltado a un turista estadounidense. El oficial fue condenado a dos años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación para ejercer sus funciones, un fallo que no contentó por completo a los dirigentes opositores que se encontraban en el lugar.

Visiblemente nervioso y violento, Waldo Wolff habló con algunos medios, se mostró muy hostil con los cronistas de la Televisión Pública y C5N, y aseguró que no hablaría con ninguno de los dos en privado. "Eso es libertad de expresión", atinó a responder el diputado ultra macrista cuando se lo enfrentó por esa cuestión. Vale recordar que el dirigente opositor es el Presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación.

"Que no me deformen el apellido, porque me hacen bullying con mi apellido en C5N", agregó Wolff ante el cronista de C5N, quien minutos después de que asegurara que no iba a hablar con el medio le preguntó por su opinión respecto a la sentencia dictada contra Chocobar. El tenso cruce siguió con el periodista asegurándole que él no le hacía bullying sino que lo trataba con respeto mientras el diputado insistía en su acusación contra el medio del Grupo Indalo. con mucha vehemencia.

Luego de amagar con irse, Wolff respondió la pregunta del cronista sobre qué opinaba del fallo que se acababa de conocer: "Es un día más peligroso para usted y para mi porque muchos policías no van a querer trabajar si no tienen apoyo de la ciudadanía". Inmediatamente después, el diputado se dio media vuelta y se alejó, sin permitir la repregunta del periodista de C5N.