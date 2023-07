Tenso momento entre el papá de Wanda Nara y la mesa de Polémica en el bar: "Tu hija"

Andrés Nara, el papá de Wanda, se sentó en la mesa de Polémica en el bar y causó controversia en el ciclo que conduce Marcela Tinayre en América TV. El tenso momento vivido al aire.

Andrés Nara, el papá de Wanda, sorprendió a todos tras aparecer repentinamente en Polémica en el bar, el programa conducido por Marcela Tinayre en América TV. Mientras la delicada salud de su hija se vive con máximo hermetismo, el empresario fue a la televisión y la decisión causó controversia.

La salud de Wanda Nara tiene en vilo al mundo del espectáculo luego de que haya sido internada de urgencia el jueves 13 de julio por un fuerte dolor abdominal. Sumado a eso, Jorge Lanata lanzó declaraciones que fueron repudiadas por todos ya que no tenía autorización de su familia, pero aseguró que le habían diagnosticado leucemia.

En este contexto es que Andrés Nara fue a Polémica en el bar, donde lo criticaron duramente. "Yo hablé con Zaira y hay ciertas cosas que me las voy a dejar a la intimidad, y les voy a respetar a que cada uno diga", dijo en primera instancia el padre de la actual conductora de Masterchef.

Eliana Guercio, una de las panelistas del ciclo, lo cruzó automáticamente largándose a llorar: "No se lo estás respetando. Vos no tenés que estar acá". "Como padre tenés que estar ahí en la puerta de la casa, aunque no te la abran", se sumó Flavio Mendoza.

Mientras el papá de Wanda Nara intentaba defenderse y resaltaba que no tenía trato con su hija, tanto Eliana como Flavio lo seguían criticando en lo que fue un momento de tensión en la mesa. "A mí no me importa tu interna hoy, perdoname, con todo respeto te lo digo. Cuando hay un tema de enfermedad, que hay que esperar resultados, porque todavía no está todo dicho, vos no tenés que estar acá", lanzó Guercio. "No Eliana, vos no me vas a dar clase de padre. Vos estás muy sensible y yo no quiero abusar de tu sensibilidad", respondió Nara.

Marina Calabró se hartó y le dijo a Lanata lo que todos piensan de él tras su afirmación sobre Wanda Nara

Marina Calabró se enojó al aire de Radio Mitre con Jorge Lanata, el conductor del programa en el que trabaja llamado Lanata Sin Filtro. Luego de que él haya filtrado que supuestamente Wanda Nara tiene leucemia, la periodista de espectáculos se la pudrió y le dijo una serie de comentarios en la cara.

Durante la jornada del viernes 14 de julio, el estado de salud de Wanda Nara se convirtió en la noticia del día tras haber sido internada de urgencia el día anterior en el Sanatorio Los Arcos. En este contexto, Jorge Lanata tomó la decisión de asegurar que el diagnóstico de la conductora de Masterchef es que tiene leucemia.

La confirmación de Lanata despertó todo tipo de reacciones, en su mayoría negativas, por el hecho de que ni Wanda Nara ni nadie de su entorno realizó algún comentario al respecto de su salud. Incluso cayó mal en Marina Calabró, quien se ocupa del rubro espectáculos en su programa de Radio Mitre. "Bueno, acabás de decirlo. Vos hablabas del corporativismo del periodismo del espectáculo, y en lo personal, cuando hay un diagnóstico de salud en el medio, yo espero parte oficial o voz directa de la familia", indicó.

"Entiendo que hay cuestiones muy sensibles involucradas. Me pongo en el lugar de quien padece la enfermedad y es mi posición y mi límite", agregó Calabró. Pero su descargo en la cara del conductor no terminó ahí, ya que continuó hablando sobre la primicia de Lanata que causó polémica: "Si no hay un parte médico oficial o si no hay un familiar directo que me autorice a transmitir públicamente en su boca un diagnóstico, prefiero abstenerme. Es el tipo de información a la que yo quiero llegar última y no primera".