Tensión en El Trece: la figura del canal que llegaría a manos de Marcelo Tinelli

Una figura reveló su deseo de desembocar en el Bailando y peligra su continuidad en el canal de Adrián Suar.

La cuenta regresiva para el estreno del Bailando 2023 ya empezó y, aunque si bien no todas las figuras están confirmadas, muchos se ofrecieron para formar parte del ciclo de Marcelo Tinelli. Sin ir más lejos, una importante figura de El Trece expresó su deseo de formar parte del programa y podría abandonar definitivamente al canal de Adrián Suar.

En medio de la lucha de canales, Tinelli no logró llegar a un acuerdo y, luego de muchos años de trabajo en conjunto, decidió abandonar El Trece y firmar contrato con América TV. Aunque este cambio llamó mucho la atención, parece que otras figuras se vieron tentadas a seguir este mismo camino y quieren formar parte del Bailando.

En diálogo con LAM, ciclo conducido por Ángel de Brito en América TV, Paula Chaves expresó su deseo de volver a formar parte del ciclo de baile. Hasta fines de mayo, la conductora formó parte de El Trece frente al ciclo Pasaplatos Famosos y, pese a que muchos querían que continúe su carrera en el canal del sol, parece que ella no quiere lo mismo.

"Bailaría un ritmo en el Bailando", manifestó Chaves en el ciclo de espectáculos. Lo cierto es que la bailarina formó parte de varias temporadas del programa y, aunque no quiere ser participante fija, le gustaría volver a las pistas por lo menos una sola vez.

Guillermina Valdés se fue de boca y confirmó un secreto a voces sobre Tinelli: "Sí"

Guillermina Valdés es la expareja de Marcelo Tinelli desde hace varios meses. Sin embargo, su ruptura con el conductor de ShowMatch sigue dejando tela para cortar y, en este caso, fue la propia protagonista quien se encargó de expresar un secreto a voces que vincula al oriundo de Bolívar.

En esta ocasión, y entrevistada por Socios del Espectáculo, Guillermina Valdés fue consultada sobre la posible presencia de Coki Ramírez en el Bailando 2023. Cabe destacar que la cordobesa fue vinculada sentimentalmente con Tinelli hace muchos años, aunque esto no es motivo de enojo para la empresaria. "¿Te molesta Coki Ramírez en el Bailando?”, le preguntaron, a lo que "Guille" contestó: "¡Ay no, por favor! Si estoy separada hace 13 meses”.

Sobre un posible regreso con Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés reconoció: "Nunca digas nunca, pero no, no, no. ¿Quién habla del futuro? ¿Quién puede hablar?”. A su vez, y al ser consultada sobre su relación actual con el "Cabezón", la protagonista dejó en claro que se llevan de maravillas. "Si, muy bien”, respondió.