Tensión en América TV: una figura demandó a uno de sus conductores estrella

Una mediática le iniciará acciones legales a un conductor de espectáculos de América TV. La figura se enojó por la mala reputación que le habrían dado en el programa de la emisora.

América TV tiene su progrmación repleta de programas de espectáculos y eso muchas veces implica complicaciones legales debido al enojo de las figuras de la farándula con los periodista. Eso ocurrió recientemente entre Ángel de Brito y Morena Rial, quien demandará al conductor de LAM por el escándalo que la vinculaba con un robo en el estudio de TV.

Morena Rial paseó por varios ciclos de televisión, especialmente los de América TV, hace algunas semanas para contar las internas familiares que hay y ha habido a lo largo de su vida con su padre Jorge. En medio de esa realidad, tras acudir a LAM com invitada, la joven fue acusada de ladrona después de que a Marcela Feudale, Estefanía Berardi y Mónia Farro les faltaran sus tarjetas.

La joven se defendió en su momento y negó esas acusaciones pero ahora tomó la decisión de demandar a De Brito por haber utilizado su imagen para hacer un show en su programa. "Morena me dijo que accione contra De Brito. No sé si la contuvieron, pero en LAM hicieron un reality del robo. Lo tendrían que haber denunciado. Yo creo que cualquier televidente la acusó de eso. Incluso pusieron las cámaras, no hubo un cuidado. Si lo hubieran hecho, no se hablaba del tema", pronunció Alejandro Cipolla, abogado de Rial hija, en diálogo con El Run Run del Espectáculo. "Estoy acostumbrado", escribió Ángel de Brito cuando reaccionó a la noticia a través de su cuenta de Twitter.

La dolorosa revelación de Morena Rial sobre su hijo

"Mi hijo me llamó llorando ayer. Mi hijo a mí me parte el corazón de muchas formas pero yo soy re fuerte igual. Cuando viene acá y me dice '¿y mi Tata?'", contó Morena Rial en Mañanísima, el ciclo que Carmen Barbieri conduce por Ciudad Magazine. Y agregó: "Y le digo, 'Fran, no sé dónde está tu Tata'. Y él me dice 'ah, bueno mami, ¿no me quiere ver más?' Yo no tengo drama de que Jorge lo vea, pero a mí nunca me llegó un mensaje diciendo '¿lo puedo buscar?'. No estoy esperando que me llegue de él. Tiene 48 mil secuaces. Desde el estúpido del asistente hasta el abogado. Yo a él lo tengo bloqueado. Con mi papá no tendría comunicación directa pero al chico no se lo voy a negar. Es el abuelo, no soy mala".