Tensión al aire: Mica Viciconte amenazó con irse de Telefe

La influencer protagonizó un escándalo en Ariel en su Salsa y atinó a abandonar el programa.

Mica Viciconte amenazó con irse de Ariel en su Salsa en vivo y generó un tenso momento en Telefe. La panelista vivió una situación que la incomodó y aseguró que iba a marcharse del programa si no se revertía con rapidez.

La situación empezó mientras la pareja de Fabián Cubero cocinaba un platillo junto a Ariel Rodríguez Palacios, el conductor del ciclo. Entonces, la influencer vio una abeja dentro del estudio y no pudo ocultar su nerviosismo, ya que les tiene fobia a estos insectos. Yo me voy a la mierda", lanzó Viciconte.

"Voy a llorar. Ah, no, voy a llorar", continuó dramática Mica mientras sus compañeros trataban de contenerla. "Hay una abejita volando y ella le tiene fobia. Entonces, ella está como por entrar en pánico", explicó Nicolás Peralta, también panelista del programa. Una vez que estuvo de más calmada, Viciconte explicó por qué la situación la había alterado tanto y no pudo disimular su malestar. "Nunca me picó una abeja, pero les tengo fobia desde chica", reveló la ganadora de MasterChef Celebrity.

La inesperada decisión de Mica Viciconte y Fabián Cubero: "Ninguno quiere"

Mica Viciconte sorprendió este lunes al dejar una contundente declaración respecto a una decisión que tomaron "de mutuo acuerdo" con su pareja Fabián "Poroto" Cubero. "Ninguno de los dos quiere. Está hablado y consensuado", contó la panelista de Ariel en su salsa en la emisión del lunes del ciclo que conduce el cocinero Ariel Rodríguez Palacios por la pantalla de Telefe.

Si de algo no hay dudas respecto a Mica Viciconte es que dice lo que piensa sin ningún tipo de filtro. Claro que esto le generó más de algún disgusto y pelea, pero a la ex MasterChef Celebrity sigue con su estilo directo y frontal. En la emisión de Ariel en su salsa del lunes, Viciconte corrigió al aire a Rodríguez Palacios cuando el conductor la mencionó como "esposa" de Cubero.

"Esposa no, pareja", replicó seca la panelista y siguió con la charla. Pero fue su compañero Nico Peralta quien la frenó y le preguntó por qué aclaraba de esa manera que no estaba casada con el futbolista. Firme en su postura, Viciconte argumentó: "Porque no soy esposa, no me casé. Esposa es con un papel firmado y otras cosas; mucho lío. Fabián es mi pareja, no es un matrimonio".

Buscando terminar con el debate, Rodríguez Palacios remarcó que se había entendido a qué se refería, más allá de la denominación específica. "Sí, pero no es un matrimonio. Es mi pareja y nosotros de común acuerdo decidimos no casarnos. Ninguno de los dos quiere. Está hablado y consensuado. Así estamos bien. Los papeles después arruinan todo y estresan", insistió Viciconte.

Entonces Peralta le preguntó si nunca había soñado casarse por iglesia o de blanco. "No, jamás. Prefiero gastar esa plata en un viaje. Me gusta que la gente se case y que viva el amor pero no es para mí", respondió contundente la panelista. Para cerrar, Mica Viciconte concluyó: "No me veo con el ramo y el vestido y tampoco lo veo a él diciéndome si me quiero casar o eso de acepta por esposo a. No, no. Estamos bien así. No sueño con el casamiento. Sí soñaba con tener un hijo y formar mi familia y eso ya está".