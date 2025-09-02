Tenía 73 años: murió un histórico actor tras combatir una dura enfermedad

Luto y conmoción por la muerte de este histórico actor.

Graham Greene, reconocido actor de las Primeras Naciones de Canadá y una figura clave que abrió puertas a los artistas indígenas en Hollywood, murió el 1 de septiembre en un hospital de Toronto tras una prolongada enfermedad. Tenía 73 años y una carrera que marcó un antes y un después para la representación indígena en la pantalla grande.

Su agente, Michael Greene, destacó con emoción: “Fue un gran hombre de moral, ética y carácter, y lo extrañaremos eternamente”. También agregó un mensaje emotivo: “Por fin eres libre. Susan Smith te espera en las puertas del cielo”, haciendo referencia a la agente del actor durante muchos años, fallecida en 2013.

Nacido el 22 de junio de 1952 en Ohsweken, dentro de la Reserva de las Seis Naciones, Graham tuvo diversos trabajos antes de decidirse por la actuación. Comenzó en el teatro y durante la década del 70 ya participaba en producciones profesionales tanto en Canadá como en Inglaterra, cimentando así su futura carrera en la actuación.

Su debut en pantalla llegó en 1979 con un episodio de la serie canadiense The Great Detective, y su primera película fue Running Brave en 1983. Sin embargo, su gran salto a la fama ocurrió en 1990, cuando Kevin Costner lo eligió para interpretar a Ave que Patea (Zitká Nagwáka) en el western Danza con Lobos.

Danza con Lobos, la obra maestra en la que participó Graham Greene

La película no solo fue un éxito rotundo, sino que recibió 12 nominaciones al Oscar, incluyendo una para Greene como Mejor Actor de Reparto, y ganó siete estatuillas, entre ellas la de Mejor Película. Este papel catapultó la carrera de Graham en Hollywood y lo estableció como un referente para los actores indígenas.

Tras Danza con Lobos, Greene participó en películas destacadas como Maverick (1994) junto a Mel Gibson y Jodie Foster, Duro de Matar 3 (1995) con Bruce Willis, La Milla Verde (1999) con Tom Hanks, y la saga Crepúsculo con Kristen Stewart y Robert Pattinson. También formó parte de Molly’s Game (2017), dirigida por Aaron Sorkin y protagonizada por Jessica Chastain, Idris Elba y Kevin Costner.

Además, tuvo roles principales en títulos como Thunderheart (1992) con Val Kilmer, Transamerica (2005) junto a Felicity Huffman y Wind River (2017), dirigido por Taylor Sheridan y con Jeremy Renner y Elizabeth Olsen. Sheridan lo convocó luego para protagonizar dos series de Paramount+: 1883 y la más reciente, Tulsa King.

Su trabajo en televisión fue igualmente extenso, con papeles regulares en Wolf Lake, Defiance y Echo de Marvel, y apariciones recurrentes en Northern Exposure, Lonesome Dove: The Series, Being Erica, Longmire, Goliath y American Gods.

Las nominaciones de Graham Greene a lo largo de su carrera

A lo largo de su carrera, Graham Greene no solo fue nominado al Oscar, sino que también ganó premios Grammy, Gemini y Canadian Screen, y recibió una nominación al Independent Spirit. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Canadá y, a comienzos de 2025, fue galardonado con el Premio del Gobernador General a las Artes Escénicas en su país natal.

Uno de sus últimos trabajos fue en la aclamada serie de FX Reservation Dogs, que tomó inspiración de su legado para abrir camino al talento indígena en la industria audiovisual. Greene se mantuvo activo hasta el final y tenía pendiente el estreno de la película Ice Fall, un thriller protagonizado por Joel Kinnaman.