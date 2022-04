Telefe vuelve con Doctor Milagro: cuándo y por qué

Doctor Milagro vuelve a Telefe en breve y fue una decisión sorpresiva del canal. Cuándo podría darse el regreso y por qué.

Para sorpresa de muchos, Doctor Milagro volverá en breve a Telefe. El canal de televisión que lidera el rating en la Argentina hace una década tomó la llamativa determinación del regreso de la exitosa novela turca que había terminado en noviembre de 2021.

Sin embargo, todo tiene explicación, que justamente está vinculada con el encendido de la señal abierta. Es que la audiencia en este 2022 no es tan alta como a fines de 2021 y entonces las autoridades apuran las modificaciones desde ViacomCBS.

Doctor Milagro vuelve a Telefe: cuándo y por qué

Desde el canal de las tres pelotitas promocionaron el inesperado regreso de la novela turca protagonizada por Taner Ölmez en la piel de Ali Vefa, un cirujano que padece el Síndrome del Sabio. Esta tira extranjera logró escoltar a MasterChef Celebrity 2 el año pasado y, durante algunos días, hasta logró superar el rating del reality show de cocina con famosos que conduce Santiago del Moro.

Telefe promocionó el regreso de Doctor Milagro bajo el lema de "Muy Pronto", por lo que ya se conocerán más detalles puntuales del retorno. Si bien todavía no difundieron la fecha específica desde el canal, todo indica que será a principios o a mediados de mayo de 2022. Además, desde algunos medios de comunicación y portales especializados en la pantalla chica nacional aportaron los motivos por los que se concretará la vuelta.

PH Podemos Hablar, con Andy Kusnetzoff, no tiene el encendido esperado por Telefe. Si bien aún conserva el liderazgo en el prime time de los sábados luego de apenas dos emisiones en esta temporada, la diferencia que les sacó a las películas elegidas por El Trece como parte de su ciclo Cine Shampoo es demasiado escasa. Incluso, los films argentinos La Odisea de los Giles y Mi obra maestra acortaron la brecha con PH y encendieron las alarmas a la espera de los probables regresos de Mirtha Legrand o de su nieta Juana Viale.

Qué es Doctor Milagro, que vuelve por Telefe

La historia comenzó con Ali, un joven perteneciente al espectro autista y diagnosticado con el Síndrome del Sabio, quien deseaba convertirse en cirujano. Su sueño se vio impedido una y otra vez por todas esas personas que dudaban de sus capacidades a causa de su condición. Sin embargo, él no perdió oportunidad de demostrarles lo contrario.

Abandonado por sus padres en un orfanato, Alí fue adoptado por Adil Erinç -jefe de cirugía del Hospital Berhayat y uno de los mejores médicos de Estambul-, que se encargó de asegurarle la educación y un lugar en la institución. El médico aspirante logró entrar al sanatorio pero con una condición: estaría bajo una prueba de seis meses y al primer error, debería abandonar la profesión.

La lucha no fue fácil, aunque en el camino no solo aprendió a desempeñarse como un gran profesional sino que terminó con algo mejor: conoció a Nazli, el amor de su vida, con quien finalmente se casó en una emotiva y particular ceremonia. Aquel último capítulo emitido por Telefe en noviembre de 2021 superó los 19 puntos de rating, por lo que en el canal se decidieron por reflotar fragmentos especiales de la novela de cara a mayo de este año.