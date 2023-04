Telefe despidió a una figura de A la Barbarossa: "Me cagaron el día"

Una figura de Telefe confirmó que este jueves fue su último programa en la pantalla de uno de los ciclos más exitosos de la señal.

Un integrante de uno de los programas más vistos de la televisión argentina confirmó en la pantalla de Telefe que dejará el programa de forma inmediata y hasta bromeó con quién aparentemente sería su reemplazante. "Me cagaron el día", aseguró una de sus compañeras al enterarse de la triste noticia.

Tras el final de Gran Hermano, el rating de Telefe no paró de caer: pese a que mantiene su ventaja sobre El Trece en todas las franjas horarias, las distancias se acortan. Así como el popular reality hizo que surgieran varias nuevas figuras para llenar la pantalla de los distintos canales, también otros que regresaron gracias a GH empezaron a perder espacio.

Esto mismo generó un momento muy particular en Telefe en la mañana de este jueves, ya que una de sus figuras confirmó que dejará A la Barbarossa. Mientras Georgina Barbarossa saludaba a sus panelistas, la conductora bromeó con cada uno, pero al llegar a Gastón Trezeguet, siguió con tristeza.

"Bueno, hoy no es un día más para el programa. Hoy es un día especial porque es el último de Gastón Trezeguet. Lo vamos a extrañar porque lo queremos mucho y fue una parte importante de este ciclo", introdujo la presentadora, mientras el famoso participante del primer Gran Hermano asentía con seriedad. Tras confirmar la noticia, Trezeguet bromeó: "Me cambian por Alfa, porque ahora parece que viene él".

Sorprendida por la novedad, Analía Franchín expresó su tristeza a los gritos: "¿En serio, Gastón? ¡Pero me están cargando! No puedo creer... Ay, me cagaron el día con esto". "Ahora lo que voy a hacer, en primer lugar, es ir a Cancún, a México. Me voy mañana mismo a la noche", sumó Gastón Trezeguet sobre sus planes inmediatos.

De todos modos, el ex Gran Hermano dejó una advertencia para sus compañeros: "Yo también estoy muy agradecido por esta oportunidad. Igual, no se despidan tanto que nos vamos a seguir viendo por los pasillos, eh".

La inesperada decisión de Santiago del Moro sobre su futuro con Telefe: "Lo incomodaron"

Santiago del Moro tomaría una inesperada decisión sobre su futuro en Telefe. En las últimas horas, y luego de que el conductor trabajara durante más de cinco meses en la realización de Gran Hermano, se filtró qué es lo que haría en lo que resta del 2023.

De acuerdo a lo que indicó la cuenta de Twitter @elshowdelrating aseguró que Del Moro "no hará TV durante el 2023, dice que no tiene ganas de hacer tv y que los escándalos recientes en Telefe lo incomodaron mucho", teniendo en cuenta que hace algunas semanas se conocieron fuertes denuncias contra Marcelo Corazza, productor de GH, y el animador Jey Mammón.

En tanto, indicaron que el presentador de 45 años "comentó estar muy cómodo haciendo radio", por lo que trataría de tomarse un descanso de la TV tras el exigente tiempo de trabajo en la conducción de Gran Hermano, el programa que alcanzó más de 30 puntos de rating.

Por el momento, Del Moro seguirá haciendo radio a través del programa El club del Moro, que se transmite a través de FM 99.99 de lunes a viernes desde las 6 hasta las 10 horas. Eso sí, la vuelta del presentador a Telefe podría darse para la próxima temporada de GH, que todavía no tiene fecha de estreno confirmada.