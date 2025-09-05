Tamara Pettinato se animó a contar lo que no se vio de los videos con Alberto Fernández: "Fue un shock"

Tamara Pettinato decidió dar nuevos detalles sobre los videos que se viralizaron hace un año junto al expresidente Alberto Fernández. La periodista, quien actualmente tiene su programa Decime algo lindo en El Nueve, dialogó con Mujeres Argentinas y reveló lo que no se vio del material que causó tanta polémica.
"Cuando salió mi video que todo el mundo vio. El primero en putearme fue el presidente, fue el primero en decir que era prostituta, que tenía asociación ilícita. Eso abrió a que este tipo de gente, como el Gordo Dan, te ataquen. Al principio fue fuerte leer una puteada atrás de otra y que venga del presidente", comenzó diciendo Tamara Pettinato. Luego, reveló detalles que no se vieron en la grabación.
Recordando aquel momento, Tamara Pettinato expresó: "Yo me enteré con ustedes igual. Fue un shock, no sabía bien que pensar porque era un video que yo no había visto, no lo tenía. Habían pasado dos años, fue un shock muy grande. Primero pensé que era un chiste. Lo vi y dije 'es posible'. No hay cómo atajarlo. En el momento entendí que no iba a poder atajarlo. Yo sabía que me estaba filmando, no me acordaba quién tenía el video. No esperaba que años después esto suceda".
Tamara Pettinato no pretende que "se olvide" lo que pasó con Alberto Fernández
"El escándalo iba a suceder hasta que se aburrieran de hablar. Tampoco pretendo que se olvide, lo voy a llevar siempre. Me van a preguntar siempre por el tema. Lo tengo que naturalizar", cerró Tamara Pettinato. De este modo, la periodista brindó nuevos detalles sobre lo vivido hace un año.