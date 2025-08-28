Tamara Pettinato decidió hacer pública una revelación sobre Alberto Fernández.

Tamara Pettinato decidió hablar sobre Alberto Fernández tras los videos difundidos de ella en el despacho de la Casa Rosada hace algunos meses. La periodista contestó con sinceridad una pregunta que le realizaron en Intrusos y confirmó lo que muchos pensaban sobre su profesión: "Sí".

“Vivo con hate constante, pero leo muy poco. La única manera es no darles bola. En la calle, nunca me dijeron nada, sólo cosas lindas”, aseguró Tamara Pettinato, tras los videos difundidos en el pasado. A su vez, agregó: "Fue shockeante y raro porque no estaba acostumbrada. Hay hijos de famosos que fueron más expuestos durante toda su vida. Nosotros no, sino que empezamos de grandes a trabajar en los medios. En el momento lo padecí y no me quedó otra que aceptar y vivir con eso”.

A punto de estrenar un nuevo programa, llamado Decime algo lindo, la periodista argumentó el por qué de este nombre: “El programa se llama ‘Decime algo lindo’ porque es una frase que me dicen todos los días desde agosto del año pasado hasta hoy, en las redes sociales y es lo que más leí este año. Pasado un tiempo, lo convierto en algo que me sirva a mí. Entrevisto a los candidatos para estas elecciones. En principio son dos meses".

La afirmación de Tamara Pettinato sobre Alberto Fernández

"Si Alberto Fernández fuera candidato, ¿lo entrevistarías?", le consultaron. Como era de esperarse, y en base al profesionalismo que caracteriza a un periodista, Tamara Pettinato contestó sin dudar: "Sí. Ese video es de 2022 y no fue en pandemia. No tengo nada que hablar con él. No me interesa hablar sobre mi relación con él. No hubo obsesión, ni nada”.