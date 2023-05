Susana Roccasalvo se hartó de Wanda Nara y la escrachó: "No está formada"

La experimentada periodista de espectáculos se mostró disgustada con la posibilidad de que Wanda Nara se haga cargo de la conducción de la gala de los Martín Fierro.

Faltando poco tiempo para la gala de los Martín Fierro 2023, Susana Roccasalvo se mostró enfurecida con la posibilidad de que Wanda Nara esté a cargo de la conducción del evento que premia a periodista, actores y celebridades mediáticas. "No está formada", arremetió la experimentada periodista de espectáculos cuando le sugirieron el nombre de la actual presentadora de Masterchef (Telefe).

Roccasalvo, que es miembro de APTRA -y según Luis Ventura, presidente de la entidad, su sucesora- contestó a las preguntas de un cronista de Intrusos (América TV), que le consultó qué le parecería Wanda Nara como conductora de la esperada ceremonia y no dudó en responder. “No la veo conduciendo la ceremonia. No corresponde. No hay que bastardear el premio. No puede una chica, que recién empieza, que no está formada, para semejante premio. A ver, hay que tener un poquito de cordura”, disparó filosa.

Por el momento, la empresaria y pareja de Mauro Icardi es uno de los nombres que se pelotean como posibles presentadores. De quedar confirmada, Wanda compartiría el espacio con Marley, uno de los conductores estrella de Telefe. Otras duplas que surgieron para liderar el evento fueron Verónica Lozano y Santiago del Moro, Rodolfo Barili y Cristina Pérez, y Natalia Oreiro e Iván de Pineda.

“El lunes hay una reunión definitiva, porque iba a ser el 5 de julio pero ahora parece que quieren que sea el 9 de julio, que es domingo. En cuanto a quien conduce, Telefe propone y después es consensuado”, sentenció Laura Ubfal detallando la cocina de los Martín Fierro.

Telefe confirmó los rumores sobre Marley

Telefe todavía no pudo cerrar el reemplazo de Jey Mammón en La Peña de Morfi, pero sí logró definir el futuro de una de sus figuras y acabar con los rumores. Alejandro Wiebe, popularmente conocido como Marley, abandonó el país y comenzó las grabaciones de su nuevo programa (tal y como se rumoreaba días atrás), una de las grandes apuestas del canal para el futuro.

Tras la finalización de The Challenge, el conductor dejó de aparecer en la pantalla y en las promos del canal, lo que desató una ola de versiones. No obstante, la señal ye le tenía un lugar asignado: estará al frente de la remake del antiguo reality Expedición Robinson, el cual se emitió hace casi 20 años en El Trece y fue conducido por Julián Weich.