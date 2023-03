Susana Giménez reveló la verdad sobre su vínculo con Alfa de Gran Hermano: "Pelotudo"

Susana Giménez rompió el silencio sobre su relación con Walter "Alfa" Santiago, exparticipante de Gran Hermano.

Susana Giménez reveló uno de los misterios más grandes que los fanáticos de Gran Hermano (Telefe) se preguntaban desde hace semanas: si es verdad que tiene un vínculo con Walter "Alfa" Santiago.

En varias ocasiones, Alfa se jactó de codearse con muchas figuras de la farándula, entre ellas a Susana, a quien dijo conocer desde hace años. Según el ex "hermanito", tiene un vínculo con la conductora desde que era tan solo un niño. Mientras muchos seguidores de Gran Hermano le creyeron, otros desconfiaron y dudaron. Finalmente, la conductora dio su palabra.

Alfa había dicho que él había inventado el famoso "Hola, Susana" cuando era chico y llamaba a la conductora por teléfono. "Yo era chiquito y Susana Giménez hacía la propaganda de la marca Cadum, era la chica shock. Yo busqué en la guía telefónica el nombre de él (Héctor Caballero, su pareja de entonces) en la calle República de la India al 3500 y pico. Entonces, yo llamaba y le decía ‘Hola, Susana’ y le pedía ‘haceme shock’. Un día estaba con un amigo y la llamé. Ella me dijo: ‘Vos sos un caballerito. Si yo te hago shock, ¿no me molestás nunca más?’. Yo le dije que sí y no la llamé más”, había contado el hombre de 61 años en LAM (América TV).

Ahora, Susana habló sobre el tema en diálogo con LAM. “¿Es cierto que Alfa te llamaba a tu casa y te decía ‘Hola, Susana’?”, le preguntó un notero. La diva se mostró muy confundida y le preguntó al movilero quién era "Alfa", a lo que el hombre le respondió: “El de Gran Hermano, cuando él era chico, hace 45 años”. “No seas pelotudo... No lo conozco”, contestó Susana.

Susana Giménez habló sobre los rumores de romance con un presidente

Recientemente, Susana Giménez fue vinculada con Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, país donde la diva reside actualmente. "Es amoroso. Es el mejor presidente de Latinoamérica, lejos. Es maravilloso", había declarado la conductora, en diálogo con A la Tarde (América TV). Al ser consultada al respecto días después por un movilero, aclaró que estas versiones de romance eran falsas. "¡Estás loco! El otro día en el aeropuerto me lo dijeron. Me quedé helada. Es una falta de respeto, hablan de un presidente de un país. Están locos", declaró Susana.