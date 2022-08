Susana Giménez podría ir presa: intercedería la Interpol

Susana Giménez podría ser citada por la Justicia ante la millonaria deuda impaga que acumula en Argentina y la Interpol podría emitir orden de captura.

Radicada en Uruguay, la diva ultra macrista Susana Giménez está en la mira de la Justicia y podría ir a la cárcel por evasión fiscal de una suma millonaria, según reveló Jorge Rial. "No se olvidó, se negó a pagar", sentenció el conductor.

En Argenzuela (C5N), el conductor y sus panelistas hablaron de la compleja situación que enfrenta Susana con la Justicia y de sus intentos fallidos por evadir la responsabilidad fiscal de pagar los impuestos. "Se negó a pagar 50 millones de pesos de impuestos y al día de hoy sumaría 250 millones aproximadamente. No se olvidó, se negó a pagar lo que le correspondía en 2019: 50 millones de pesos", indicó Rial.

"Tendría que haber presentado la declaración a los Bienes Personales del ejercicio 2019 y se negó. Esta persona se negó a declarar. Se la intimó a que declarara, para que presentara esa declaración y no lo hizo. Se la volvió a intimar, se presentó en la justicia y dijo que le querían cobrar algo que no correspondía. Susana presentó un mucha documentación, pero la Justicia terminó dándole la espalda. Estaba bien intimada, pero volvió a apelar", agregaron sus panelistas.

Susana Giménez podría ir a la cárcel por evasión fiscal de una suma millonaria

Al parecer, la diva de los teléfonos pretendía zafar de tributar en Argentina una vez se hubiese radicado en Uruguay, pero no se percató en que para la AFIP, los nacidos en el país que estén radicados en Uruguay y Paraguay, deben realizar las presentaciones tributarias correspondientes desde 2018 en adelante. De lo contrario, se los considera evasores fiscales. "Esta bomba es judicial, ya está en sede judicial. Estamos hablando de evasión impositiva. Habrá algunos requerimientos a partir del lunes. Susana Giménez al día de hoy sumaría 250 millones de pesos en deuda. Se negó a pagar lo que le correspondía en el año 2019 por $50 millones", remarcó Rial.

En caso de que Susana no pague el monto correspondiente, el Ministerio Público Fiscal podría imputarla y llamarla a declarar. "De no presentarse a declarar, podría ser convocada por la fuerza pública y al no estar en la Argentina, se dará curso a las alertas de Interpol. Ya está la causa en el Juzgado N°5, puede quedar imputada y será llamada a declarar", cerraron en el programa de actualidad.