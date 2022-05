Susana Giménez explotó contra Jorge Rial: "Que se vaya a la mierda"

Susana Giménez explotó contra Jorge Rial tras las fuertes críticas del conductor de Sobredosis de TV.

Susana Giménez salió con los tapones de punta en Intrusos contra Jorge Rial luego de las fuertes críticas del conductor de Argenzuela (Radio 10) contra la diva de los teléfonos. "Que se vaya a la mierda", disparó Susana, muy molesta con los comentarios de Rial, con quien está enfrentada desde hace tiempo.

Jorge Rial y Susana Giménez llevan un tiempo de picantes cruces mediáticos. Es que desde que la diva de los teléfonos se fue a vivir a Uruguay, suele disparar filosa contra la Argentina, algo que no le gusta nada a Rial. Fiel a su estilo, el histórico conductor de Intrusos aprovecha cada oportunidad que tiene para apuntar contra Susana y destrozarla por los más diversos motivos.

Unos días antes, Jorge Rial fue consultado por la obra que estrenará Susana en Uruguay y su respuesta fue completamente lapidaria: "Le va a ir mal. En Uruguay, a los argentinos siempre le fue mal allá. Pero bueno, es su elección y está bien". Después de comer con un grupo de amigas, un cronista de Intrusos interceptó a Susana Giménez y le preguntó por los dichos de Rial, entre otras cuestiones.

"¡Pero que se vaya a la mierda!", disparó la blonda. Mientras tanto, levantó su dedo mayor haciendo el gesto de "fuck you" contra el conductor de Sobredosis de TV y exclamó: "¡Mirá, Rial, mirá!". De esta forma, la diva dejó en claro que la relación con el periodista está muy lejos de estar en los mejores términos.

La revelación sobre su vestido de los Martín Fierro

Antes de apuntar contra Jorge Rial, Susana Giménez también habló de otro tema que fue muy comentado en los últimos días: el vestido que usó para la entrega de los galardones a lo mejor de la televisión argentina, donde recibió el Martín Fierro de Brillante por su extensa trayectoria. “Menos mal que gustó porque me salió carísimo", comentó Susana con mucho humor, feliz por los halagos que recibió su vestimenta.

La opinión de Rial sobre el Martín Fierro de Brillante para Susana

"Está bien que sea por su trayectoria y no por sus declaraciones. No me gusta lo que dice ni cómo lo dice. Me parece despectiva. Se caga en la gente que la ve", agregó Rial, contundente sobre los dichos que Susana tuvo ante las políticas que se desarrollan en su país. El periodista llamó la atención al destacar a Mirtha Legrand en su descargo: "Es la número uno. Porque tiene 95 años y sigue laburando. En la pandemia se la bancó y la respetó. No es anti vacuna. Y no putea al país. Es la diva lejos, más que Susana. Mirtha es un ejemplo, Susana no".