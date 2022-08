Sufre Marcelo Gallardo: Alina Moine es pretendida por una estrella de El Trece

Luli Fernández le advirtió al DT de River que una figura de la TV argentina está detrás de la periodista.

Después de tantos idas y vueltas, Marcelo Gallardo rompió el silencio y habló de su relación con Alina Moine. Si bien la calificó como una "hermosa amistad", los rumores de un histeriqueo entre ambos no terminan. Por este motivo, Luli Fernández, panelista de Socios del Espectáculo, le dio un consejo al DT de River y le advirtió que una de las estrellas más importantes de la TV argentina estaría tras la periodista.

"Una cosita que le quiero decir a Marcelo Gallardo, que ya tengo confianza. Si quiere una hermosa amistad, que continúe una hermosa amistad, pero si quiere una reconciliación, que se active, porque efectivamente Alina está sola y tengo información de que la estaría pretendiendo uno de los hombres más importante de la Argentina", disparó la modelo.

Inmediatamente, sus colegas de Socios del Espectáculo pidieron alguna pista para resolver el enigmático que lanzó Luli Fernández. "La están pretendiendo. La vieron entrando en uno de los edificios más emblemáticos y conocidos de la Ciudad de Buenos Aires, a verlo a él", deslizó. Tras descartar que no se encontraba en el mundo de la política y el deporte, Rodrigo Lussich logró deducirlo. "¿Marcelo Tinelli'?", preguntó. A lo que su colega solo se tapó la cara para dar a entender que la respuesta fue la correcta y solo se limitó a recalcar que Alina Moine está soltera.

Marcelo Gallardo habló de su separación y de la relación que lo une a Alina Moine

El "Muñeco", quien trata de mantener su vida personal lejos de lo que sucede en la cancha, le envió un mensaje a Luli Fernández durante el programa Socios del Espectáculo, no evitó el tema y fue contundente con sus dichos. "Respeto y aprecio a la mamá de mis hijos, es una gran mamá y una gran persona pero no existe reconciliación alguna", escribió Marcelo Gallardo a Luli Fernández para que esta última lo muestre en el mencionado ciclo de El Trece. Con estos dichos, el "Muñeco" descartó completamente la posibilidad de volver con Geraldine. Además, el técnico también dedicó algunas palabras para Alina Moine y la relación que mantienen.

"Estoy solo, con Alina tenemos una hermosa amistad", agregó Gallardo sobre la periodista. Por último, y no por eso menos importante, el DT se refirió a lo que vive actualmente y reveló el por qué de sus declaraciones: "No me gusta hablar de mi vida personal, pero son situaciones que involucran a otras personas y por eso elijo contestarte", sostuvo en diálogo con la conductora de Socios.