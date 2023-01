Sorpresivo comentario de la producción de Telefe contra Marcos de Gran Hermano: "Tiene plata"

Un integrante del canal lanzó duras acusaciones contra Marcos Ginocchio, el participante de Gran Hermano.

Marcos Ginocchio, el participante de Gran Hermano que se ganó el cariño de todos, fue duramente criticado por un integrante de la producción de Telefe. Por este motivo, los seguidores del reality show reaccionaron en las redes con comentarios contundentes y en apoyo al joven oriundo de Salta.

"Marcos no puede ganar Gran Hermano. Una persona que solamente es buena no puede ganar, no me jodan", expresó Diego Poggi, quien al igual que su compañera Juariu, se hace cargo de los streams a través de Pluto TV. Existieron varias opiniones divididas sobre la performance de "El Primo" en la casa, pero la mayoría considera que debe ser uno de los finalistas.

Sumado a su descargo, Poggi dijo: "Aparte Marcos para mi tiene plata. Tampoco digo que se lo tenga que ganar alguien que no tenga plata, pero te lo pido por favor". Frente a esta situación, los seguidores de Gran Hermano, y en especial los del participante, expresaron su descontento en las redes sociales.

"Qué raro Poggi tirándole mierda a Marcos"; "A veces creo que Poggi le tiene cierta envidia a Marcos"; "Ya no sé que pensar de esta producción nefasta", indicaron algunas personas sobre lo que dijo el experiodista de TN Todo Noticias. Por el momento, no hizo ningún descargo tras la catarata de críticas.

Revelan la estrategia secreta de Marcos para ganar Gran Hermano: "Más adelante"

A semanas de entrar en la recta final de Gran Hermano, apareció el mejor amigo de Marcos Ginocchio y reveló cuál es la estrategia secreta de juego del salteño. De forma inesperada, el amigo del participante aseguró que tiene una jugada guardada para "más adelante".

En diálogo con A la Barbarossa, ciclo que conduce Georgina Barbarossa en Telefe, el joven amigo de Marcos aseguró que el participante se muestra tal cual es el programa, pero que sabe que tiene una estrategia pensada para más adelante. "Habla lo justo pero cuando tiene que poner los puntos, los pone", reflexionó el joven.

En este marco, el amigo del participante salteño reveló: "Marcos se guarda la fulminante para más adelante e iría por el lado de Nacho". Sin embargo, también añadió que "él juega solo, es más con Agustín, que dentro de todo es con el que se lleva mejor, siempre que le quiere sacar el tema del juego se hace el desentendido".

Por último, el joven sentenció: "Ahora le interesó meterle pila la prueba del líder porque apareció la fulminante. Se guía por lo que siente pero llega un momento del juego en la que tenés que zafar y que no te puedan nominar porque ganaste la prueba del líder es una buena estrategia".