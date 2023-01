Sorpresivo abandono en El Hotel de los Famosos 2: participante se fue de El Trece

Pese a que El Hotel de los Famosos empezó hace tan sólo unos días, un participante decidió abandonar el programa y sorprendió a la producción de El Trece. De quién se trata y por qué se marchó.

La segunda temporada de El Hotel de Los Famosos comenzó de mala manera para El Trece. Además de los problemas que hay con el bajo rating debido al gran interés que hay por Gran Hermano, en las últimas horas una participante decidió abandonar el reality.

La protagonista en cuestión es Abigail Pereira, actriz, bailarina y modelo uruguaya que llamó la atención por parte de algunos concursantes, quienes se dieron cuenta de que armó su bolso para marcharse. "Se está yendo", coincidieron varios de los integrantes del hotel.

"Pensamos que se quiere ir, no sé. Quizás armó la valija para ser más ordenada y más limpia", sostuvo Charlotte Caniggia, sorprendida con la decisión de Abigail. Luego, el influencer Enzo Aguilar indicó: "Me da mucha pena, ¿qué habrá pasado? No sé la verdad".

Abigail Pereira, participante de El Hotel de los Famosos 2, abandonó el programa.

Por qué Abigail Pérez abandonó El Hotel de los Famosos 2

Antes de marcharse del programa emitido por El Trece, Abigail Pérez buscó una cámara para explicar el motivo por el que se marchó de El Hotel de los Famosos 2: "Muchísimas gracias por haberme hospedado en estos días en el hotel, pero me retiro para irme a un espacio en el que me sienta muchísimo más cómoda".

Martín Salwe cuestionó a Pampita tras participar de El Hotel de los Famosos

En un móvil de Intrusos, ciclo para que empezó a trabajar este verano, Martín Salwe dio su opinión sobre la nueva temporada del programa y fue lapidario contra la conductora. El locutor llegó a la final del reality en su primera edición, pero perdió contra Alex Caniggia. Sin embargo, su recorrido fue largo por el ciclo y expuso una actitud en particular de la famosa modelo.

"El primer día estaban los dos pero quizás caía un sábado y Pampita los sábados no iba. Es muy rara Pampita, va cuando quiere. Es muy loco eso", confesó Salwe sobre el compromiso de la modelo con la conducción que ejerce junto a "El Chino" Leunis. Ante estas polémicas declaraciones, Flor de la V intentó frenarlo en seco: "No ensucies a las figuras".

Sin embargo, el locutor continuó: "Lo digo de verdad, depende el día. La H, que era el día más importante de la semana, caía un sábado y Pampita no iba. Aunque fuera el día más importante". Por último, concluyó con un contundente análisis sobre el rol que debería cumplir como conductora. "Para hacer un reality de convivencia, competencia diaria y de encierro, me parece que los dos conductores tienen que estar todos los días", sentenció.