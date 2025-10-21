Sorpresa en la televisión: una figura de C5N anunció que va a ser mamá

Una figura de C5N anunció que va a ser mamá.

Este último domingo 19 de octubre se celebró a lo largo y ancho del país el Día de la Madre, una efeméride más que especial para muchos. Para las que lo son, es la excusa perfecta para armar un plan con sus hijos, mientras que para estos últimos también es una gran ocasión para refrendar el amor que les tienen.

También es una fecha sensible para quienes ya no tienen a sus madres en este plano, así como promisorio para las mujeres que llevan un bebé en su vientre y el próximo año también recibirán sendas felicitaciones por parte de sus seres queridos. Dentro de este último grupo entra una importante figura de C5N, que en la icónica fecha anunció su embarazo.

¿Quién es la figura de C5N que anunció su embarazo?

La trabajadora en cuestión es Luli Trujillo, que goza de gran relevancia en la pantalla de C5N y reveló en sus redes sociales que está en la dulce espera. "Mejor que dos, son tres", publicó en su cuenta oficial de Instagram, en un posteo compartido con su pareja, el también empleado del canal Darío Gannio.

"Feliz día, mi vida. Explotamos de amor. ¡Vamos que se viene!", comentó él, mientras que muchas otras celebridades se hicieron eco de la emotiva noticia: "¡Me vuelvo loco! Los amo", comentó Fede Bal, mientras que Luciana Geuna manifestó "ey, qué alegría". Nancy Dupláa, en tanto, deslizó: "Felicidades preciosuras". "Que linda noticia. Feliz día Luli. Hermosos", añadió Mariel Di Lenarda. "¡Los amo!", escribió de forma escueta Luciana Rubinska, compañera de ambos.

Luli Trujillo enseñando la ecografía donde se puede ver a su futuro hijo.

En las imágenes se los puede observar a ambos sonrientes, con él abrazando la panza de ella. En la última de las postales, Luli Trujillo sostiene, con una sonrisa de oreja a oreja, la ecografía donde se puede ver a su retoño, cuyo nombre aún no han decidido.