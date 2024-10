Sorpresa en el folklore por lo que confesó Matías Alé del Chaqueño Palavecino: "Hemos compartido"

Sorpresa en el folklore por lo que contó Matías Ale del Chaqueño Palavecino: "Hemos compartido mucho".

El Chaqueño Palavecino debutó como jurado del VAR del Cantando 2024, reality conducido por Florencia Peña en América TV, y en su primera noche en el certamen ya se metió en varias polémicas, pero mantuvo un picante intercambio con Matías Alé, mediático que pronunció un emotivo discurso en el programa.

Luego de la perfomance de Alé y del voto del jurado, el mediático y exnovio de Graciela Alfano se sometió a la mirada del VAR y le dedicó un picante comentario a El Chaqueño: "Hemos compartido mucho con El Chaqueño. ¿Cómo estoy para Cosquín Chaqueño? Para llevarte en el auto". Tras la broma, el folklorista le contestó a Alé con un dardo afilado para Los Nocheros: "Yo diría que Los Nocheros tienen una linda casa rodante, pero en el caso de nosotros te hace falta mucha guitarreada y noche".

"Es un gusto verte bien y cantando, o tratando de hacerlo. No sos el cantor, no soy yo quien para decirtelo, pero andabas buscando la nota por ahí y has hecho unas gambetas mejor que Messi. Venite a Cosquín que en las guitarreadas se aprende", agregó El Chaqueño Palavecino en su devolución a Matías Alé.

El emocionante descargo de Matías Alé

Habiendo pasado las votaciones del jurado, Matías Alé rompió en llanto y pronunció un emotivo descargo, a propósito de la reciente entrevista que le realizó Migue Granados en su podcast donde habló de su salud mental: “Quiero decir que hay una evolución y nuestro deseo es seguir, más allá de que nos vayamos o no la semana que viene. Yo ya estoy feliz y agradecido. Yo, desde que pasé lo que pasé, vivo de momentos. Este momento a mí no me lo roba nadie. No importa si me voy. Ya para mí es un montón, de verdad les digo. Y si me voy, les digo ‘gracias’ y ‘fui feliz’. Y si me quedo, va a ir mejorando”.

En ese momento, la conductora Flor Peña tomó la palabra y sostuvo: “Creo que todos, tanto el jurado como el VAR, te reconocen que pasaste por muchas cosas muy difíciles y que más allá de tu talento, sos una persona que inspira mucha fuerza, que inspira a los demás para seguir avanzando en la vida. Y creo que eso es lo que hace que se te quiera tanto”. “Yo sé que tal vez estoy un poco sensible en estos días. Después de un año y medio, me animé a hablar de lo que me pasó. Y sé que tal vez a alguien le hice bien. Entonces sepan que, para mí, esto es un montón, estar con los chicos y con ustedes. Chicos, yo tarareaba en una ducha en un neuropsiquiátrico, y hoy estoy acá”, cerró Matías Alé quebrado en llanto.