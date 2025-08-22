Soledad Silveyra, Luis Brandoni y una noticia que sorprendió al país.

Soledad Silveyra y Luis Brandoni son dos de los actores más reconocidos de la República Argentina. Es por esta razón que, en las últimas horas, las declaraciones de ambos causaron sorpresa en el mundo del espectáculo. "Hace ocho meses que salimos a transpirar la camiseta", aseguró Solita.

En diálogo con La Capital de Mar del Plata, Soledad Silveyra habló sobre la obra que hace junto a Luis Brandoni: Quien es quién. Tras el éxito en la calle Corrientes, ambos llevaron esta producción a Mar del Plata: "Hace ocho meses que salimos a transpirar la camiseta. Es una obra que tiene mucha verosimilitud, mucha emoción, crea una complicidad enorme entre el público y el escenario. Son tres cuadros en los que nos divertimos y la pasamos bien. Estos meses con Beto han sido una clase de teatro para mí. Me bancó con mi dolor. Es un maestro, educado, simple”.

Por su parte, Luis Brandoni expresó sobre Soledad Silveyra: “No dudé un instante en aceptar esta convocatoria. Fue leer la obra y decir que sí. Porque sabía que nos íbamos a llevar bien. No habíamos trabajado nunca juntos, salvo en una participación especial en una película. Además, tiene muchos años de profesión la señora. Casi tanto como yo”.

Los elogios de Soledad Silveyra y Luis Brandoni en Mar del Plata

“Nosotros suponíamos, durante los ensayos, que la gente, los matrimonios o las parejas que estuvieran en la platea se iban a codear cuando entendieran que le estaban hablando de algo que les tocaba. Y, efectivamente, esto es lo que pasa. Y crea una gran complicidad entre la platea y el escenario”, agregó Brandoni, mientras que Solita manifestó: "¿Sabés qué tiene? Te reís. Con Beto no podés dejar de reírte. Con las contestaciones de ella –su personaje– tampoco. Y, por otro lado, también te vas reflexionando”.