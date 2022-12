Soledad Silveyra reveló lo que nadie sabía sobre Rial: "Fue muy cruel"

La actriz y exconductora de Gran Hermano apuntó contra Jorge Rial y fue lapidaria en vivo. Soledad Silveyra recordó un conflicto del pasado con el periodista.

Soledad Silveyra opinó sobre la conducción de Gran Hermano por parte de Santiago del Moro y, al compararlo con Jorge Rial, fulminó al fundador de Intrusos. La actriz de La Ley del Amor fue la primera conductora del reality show en Argentina y desde ese lugar dio su veredicto ante el desempeño de los siguientes presentadores.

"Del Moro me gusta porque tiene humanidad", soltó la exjurado de Bailando por un Sueño en diálogo con LAM. En ese momento, la panelista Nazarena Vélez intervino y dijo que con esa frase "Solita" daba a entender que Rial no tenía esa cualidad. "Rial no tiene humanidad. Iba a decir ese señor porque no lo nombro", respondió sin tapujos la celebridad.

Silveyra contó que su rivalidad con Jorge Rial data de muchos años atrás, cuando "La Niña Loly", expareja del periodista, participaba en el Bailando. "Yo le dije a Loly algo de la canción que le tocó. Y él publicó un tuit que decía: 'A Soledad Silveyra hay que matarla con un rifle sanitario'. Entonces, dije: '¿qué es un rifle sanitario?'. Lo fui a buscar y 'un rifle sanitario' es un rifle que se usa para matar a animales que tienen peste. ¡Fue excesivo!", explicó la actriz. Y cerró: "Fue muy cruel. Me dolió. Nunca me lo crucé. Tampoco quise ir a su programa".

El angustiante momento que vivió Soledad Silveyra en la salida del teatro

"Nosotros estábamos haciendo una foto con una familia teatrista, los empresarios que nos trajeron. Y nos retrasamos por eso. Era una noche maravillosa y abrir la puerta, ¡no lo podíamos creer! Con Verónica estuvimos ahí, con todos los heridos. Nos sacaron a la fuerza, ninguna de las dos nos queríamos ir", comenzó la actriz en diálogo con la radio La Once Diez sobre el momento en que un auto atropelló a la gente que esperaba por un autógrafo suyo y de Verónica Llinás en la puerta del teatro. Y siguió: "Me duele tanto. Hay una chiquita que está grave. Nunca vi una cosa igual... Acá lo que importa es la gente que está mal. Estoy destruida. Esta imagen nos va a acompañar de por vida… Oremos todos por la gente que está mal, por favor".

Llinás también habló sobre cómo vivió ese momento y soltó: "No podemos creer aún lo que vivimos. Nuestro público, nuestro querido público, que nos esperaba para sacarse fotos, aplastados por el auto. Imágenes dantescas que no se borrarán nunca de nuestra memoria ni de nuestro corazón. Acompañamos todo lo que pudimos hasta que nos sacaron".