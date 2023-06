Soledad Silveyra explotó de furia contra los Martín Fierro y Rial

La actriz Soledad Silveyra estalló en críticas hacía la decisión de los Martín Fierro, que homenajearían al periodista de espectáculos Jorge Rial.

Aunque Soledad Silveyra tiende a esquivar polémicas y peleas mediáticas, un comentario sobre Jorge Rial activó un descargo lapidario hacia el conductor de Argenzuela (C5N). La actriz rememoró su paso como jurado del Bailando (El Trece) y un tenso intercambio que tuvo con la mencionada figura.

Invitada a Intrusos (América TV) con motivo del reciente estreno de la obra teatral Pasta de estrellas, con libro de Gonzalo Demaría (autor de la exitosa Tarascones) y dirección de Ciro Zorzoli, Solita no pudo evitar escuchar que desde los Martín Fierro se estaría evaluando homenajear a Jorge Rial por su trayectoria en el periodismo y cuando le dieron la palabra, no dudó en mostrar su disconformidad con esta situación. "Estaban hablando del señor Rial, que parece que le van a hacer un homenaje...", soltó la actriz antes de que los panelistas le consultaran si le gustaba la idea y ella arremetiera con un picante descargo contra el periodista.

"No, no, no. Porque ha sido muy cruel Jorge, muchas veces. Me acordé cuando estaban contando lo del Bailando, y aunque la compañera (señalando con la cabeza a Marcela Tauro) lo quiere muchísimo...", sentenció Silveyra marcando su desagrado con la idea de que un homenaje a Rial. Rápida ante el guiño de Solita, la panelista se apuró a remarcar que está "distanciada" del ex Intrusos y dejó que la actriz detallara los motivos por los que no aprecia a Jorge Rial.

"Creo que ha sido muy cruel. Vieron que con el Bailando yo tenía un personaje y cuando me tocó decirle algo a Loly (Antoniale) le dije algo de una canción que decía 'todo se supera, ya vendrá otro hombre', él dijo 'a Soledad Silveyra hay que matarla con un rifle sanitario'. Cuando voy a buscar lo que es un rifle sanitario, me encuentro con que es un rifle para matar a los animales con peste. Que cabeza tan cruel...", apuntó la actriz, lapidaria contra el periodista y sus polémicas declaraciones.

El dolor de Solita ante los dichos de Rial sobre "matarla con un rifle sanitario"

Meses atrás, la actriz visitó el magazine LAM (América TV) y lanzó declaraciones similares hacia Rial reflotando la polémica historia del Bailando y su comentario tras la devolución a Loly Antoniale, entonces novia del comunicador. "Rial no tiene humanidad. Iba a decir ese señor porque no lo nombro", indicó Solita en diálogo con Ángel de Brito y sus "angelitas".