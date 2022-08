Sol Pérez rompió el silencio tras los rumores de su posible salida de Nosotros a la mañana

Sol Pérez respondió lapidaria a los rumores de malestar en Nosotros a la mañana por sus vacaciones.

Sol Pérez rompió el silencio luego de que empezara a rumorearse que hay malestar con ella en Nosotros a la mañana, lo que podría desencadenar en su salida del exitoso programa de las mañanas de El Trece. "No me parece un tema muy lindo", aseguró en Intrusos la panelista del ciclo que conduce Pollo Álvarez.

Durante las extensas vacaciones que se tomó en Europa, Sol Pérez protagonizó un momento muy especial cuando su novio le propuso matrimonio. Pero la felicidad del anuncio se vio empañada por los rumores que comenzaron a circular en los últimos días que indicaban que en Nosotros a la mañana había malestar con la panelista por el tiempo que se tomó de descanso.

El primero en hablar del tema fue Pollo Álvarez, conductor del exitoso ciclo en cuestión, quien en diálogo con Intrusos aseguró que Sol Pérez tenía el permiso correspondiente para las vacaciones que se tomó. Entonces, el cronista del programa de América TV le consultó directamente a Sol Pérez si se había tomado más tiempo del que le correspondía o había olvidado avisarle a la producción.

"¡Yo no entiendo!. Antes de irme lo dijimos al aire. El Pollo me preguntó 'cuánto te vas' y yo dije 'un mes'. Si yo me voy el lunes 4, cuenten un mes. No es muy difícil eso, ¿o sí?", disparó contundente la panelista. En ese sentido, Sol Pérez buscó dar por finalizada la cuestión al asegurar: "Es más fácil decir barbaridades, inventar, jugar con el trabajo de una persona y no me parece... porque ahí estás jugando con mi laburo y no me parece un tema muy lindo".

Por su parte, Pollo Álvarez destacó que valoran "muchísimo" a Sol Pérez y la quieren "siempre". "¿No les sobra un panelista ahí?", cerró divertido el conductor de Nosotros a la mañana, dejando todo aclarado.

La feliz noticia que compartió Sol Pérez

En medio de su estadía en la Isla de Capri, la pareja de la modelo le propuso casamiento. "¡Nos casamos! Me muero de alegría. Te amo mi amor", escribió Sol Pérez como descripción de la publicación que compartió en sus redes sociales. Emocionada, la influencer subió un video en donde se podía ver el momento exacto en donde Guido le pedía casamiento.

Mientras compartían una excursión en lancha por el mar, Sol posó junto a su pareja para lo que pensó que sería una foto, pero en realidad se trataba del video para grabar su reacción cunado le pidieran casarse. Muy contenta, la influencer no dudó un segundo en dar una respuesta positiva y luego compartió algunas fotos del anillo.