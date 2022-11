Sol Pérez le paró el carro en vivo a Tomás Holder: "Eso no va"

Tomás Holder hizo un comentario desafortunado en el Debate de Gran Hermano y Sol Pérez no dudó en ponerle los puntos en vivo.

Sol Pérez no dudó en enfrentar a Tomás Holder en el Debate de Gran Hermano cuando el exparticipante hizo un comentario que no le gustó por machista. "¡Horrible!", lanzó la panelista al escuchar la opinión del primer eliminado del reality sobre una de las nuevas parejas de la casa más famosa del país.

Además de ser una de las participantes que más polémica generó en los últimos días, tanto dentro como fuera de la casa, La Tora comenzó una inesperada relación con Nacho. Si bien los dos integrantes de "Los Monitos" se venían mostrando muy cerca, en las últimas horas profundizaron en su vínculo y se los pudo ver besándose apasionadamente. Inclusive, Gran Hermano debió recordarles que tenían que dar el consentimiento a cámara si avanzaban un poco más.

De esta nueva pareja estaban hablando en el Debate de Gran Hermano cuando Sol Pérez cruzó con todo a Tomás Holder. Es que Santiago del Moro le preguntó al primer eliminado qué pensaba de la nueva relación de La Tora y Nacho, y su opinión fue bastante polémica, como acostumbra a ser cada intervención del tiktoker rosarino: "No, no, y pienso que Nacho bajó mucho de nivel".

Molesta por el comentario de Holder, Sol Pérez disparó: "¡Horrible!". "Estaba con Martina y ahora está con Lucila. No es por ahí. Me parece que Martina era para Nacho", siguió el tiktoker, sin hacer caso a los comentarios de la panelista. Pero Sol Pérez no se quedó solo con esa acotación sino que fue un poco más allá y explicó por qué no le gustó nada lo que dijo Holder.

"Ninguna mujer baja el nivel de nadie. Son dos bombas, más allá de que una juegue mejor o peor. O te puede gustar más el juego de alguien", se despachó con claridad la panelista. Para cerrar, Sol Pérez volvió a remarcar: "Pero eso de que 'baja el nivel', no va".

Juan se cruzó con Holder afuera de la casa y se pudrió todo: "Personaje"

Juan Reverdito visitó Cortá por Lozano para hablar de su estrategia de juego, los motivos de su salida y su difícil historia de vida. Sin embargo, la producción del programa lo sorprendió al contactarlo con un móvil desde Rosario con Tomás Holder, su principal aliado dentro de la casa.

En este marco, Verónica Lozano tomó la posta de la situación y lanzó una contundente pregunta para generar polémica entre ambos participantes. "¿Pensás que debería haberse ido Alfa?”, tanteó la conductora a Holder y el reconocido influencer respondió con sinceridad. "Para mí, como televidente afuera, Alfa me es más personaje que Juan adentro", reveló Holder.

Luego continuó: "Pero por cariño y por todo lo que hizo Juan, yo quería que se quede él, obviamente". Antes estas declaraciones, la cara de Juan empezó a transformarse con un claro disgusto, pero la situación se volvió a aún más tensa luego de una fuerte declaración por parte de Holder. "A la gente le gustaba más Alfa y a mí también me suma", sentenció el influencer.

"Se le acaba de terminar una amistad", lanzó indignado Juan al escuchar la determinación de Tomás Holder. Finalmente, la situación se volvió bastante tensa y los panelistas intentaron, cambiar de tema y volver el foco a la competencia, pero el incómodo momento no pudo disimularse.