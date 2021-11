Silvio Soldán y un desubicado comentario a Juana Viale en vivo: "Me elogiaban otras cosas"

El histórico conductor dejó sin palabras a Juana Viale con un comentario fuera de lugar. Silvio Soldán y un incómodo momento en El Trece.

Durante el fin de semana, Silvio Soldán fue parte de la mesa de domingo de Juana Viale. Y al momento de ser presentado en Almorzando con Mirtha Legrand, manifestó una frase polémica que incomodó a la nieta de la diva. Resaltando la elegancia del exconductor de Feliz Domingo, éste sorprendió al responder: "Antes las mujeres me elogiaban otras cosas... y ahora me elogian las corbatas”.

El comentario de Silvio Soldán generó malestar en las redes sociales y hubo muchos usuarios de Twitter que tildaron de "desubicado" el comentario de este protagonista. A sus 86 años, Silvio Soldán está reapareciendo en la televisión argentina brindando notas en diferentes programas. De hecho, el pasado lunes fue entrevistado por Intrusos y allí se refirió a su vida amorosa junto a una mujer 32 años menor.

Cómo surgió la relación de Silvio Soldán con su nueva novia

En diálogo con Intrusos, Silvio Soldán relató la particular manera en que se conoció con su nueva novia: “La mujer con la que estoy ahora, Susana, que es la antítesis de todas las mujeres con las que estuve. Ella siempre me decía que estaba enamorada de mí; a mí no me llamaba la atención, hasta que empecé a conocerla y ahora estoy enamorado. Me siguió, me acosó durante años, parece un chiste pero es cierto”.

“Nos hicimos amigos, después pasó un poquito más y hasta que un día dije ‘basta’ y me dediqué exclusivamente a ella. Es una chiquilina para mí, pero es una mujer grande, tiene 54 años. Aunque al lado mío es una nena”, agregó Silvio Soldán, manifestándose de forma particular sobre su diferencia de edad con quien es su compañera de vida.

Juana Viale reveló que se filma con su novio por las noches

Con risitas vergonzosas, Juana Viale destapó una olla íntima al revelar que filma a su novio por las noches, en la intimidad, ante una mesa llena de invitados en Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece).

Con Roberto Moldavsky y Flavia Palmiero invitados al programa, entre otros, se debatió sobre las personas que roncar una vez que ingresan en un sueño profundo. Y que al despertar no tienen registro de lo sucedido. Luego de que Moldavsky asegure que las mujeres también roncan, que no se salvan de ese mal que trastorna el sueño de con quien dormís, Viale se animó a contar qué hace ella en la intimidad de las noches, junto a su novio.