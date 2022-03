Silvina Luna sufrió un incómodo episodio: "Es mi culpa, pero me dolió igual"

La bailarina cometió una infracción en la Ciudad de Buenos Aires y contó las consecuencias que sufrió en sus redes sociales.

Silvina Escudero se dejó llevar por la ansiedad y estacionó su auto en un lugar donde no estaba permitido. La infracción terminó mal y la modelo decidió contar la historia en sus redes sociales para reírse de sí misma y para que sus seguidores eviten cometer el mismo error.

“El consejo del día: no seas boludo como yo y dejá el auto bien estacionado. Porque lo dejás mal ¿y qué hacemos? Estamos pagando acá el acarreo y la multa. Soy boluda”, expresó la bailarina, mientras mostraba que estaba esperando a que la atendieran para abonar la penalización correspondiente y poder retirar su vehículo. Acto seguido, también compartió una selfie en la que se ve la factura que le hicieron. “Ser boluda te duele $6525, más multa”, detalló.

Silvina Escudero mostró la multa que debió pagar por su infracción en la Ciudad.

Luego de realizar el trámite correspondiente, la ex panelista de Los Mammones decidió dejar el mal momento atrás y se fue a comer con Celeste Muriega y Adabel Guerrero, dos colegas suyas con las que tiene una excelente relación, probablemente porque las tres tienen una pasión en común: el baile. “Mientras a mí me llevaba el auto la grúa, ¿quién me estaba esperando para almorzar?”, dijo al mostrar a sus amigas. “¿Qué onda, llegás tarde? El primer encuentro y llegas tarde”, le reprochó Muriega a modo de broma. A lo que Silvina respondió: “No es mi culpa, me llevó el auto la grúa....Igual sí es mi culpa porque dejé el auto mal estacionado, pero me dolió igual...me dolió un montón, ya lo conté en las historias”.

El sufrimiento de Nazarena Vélez tras el debut en LAM: "Auto secuestrado"

Otra celebridad que tuvo problemas con su auto en la Ciudad de Buenos Aires fue Nazanera Vélez, la flamante panelista de LAM. Según relató la propia panelista, iba en su vehículo manejando, mientras que en el asiento del acompañante se encontraba la mediática abogada y amiga Ana Rosenfeld. Entonces, la expareja de Daniel Agostini contó en la grabación: “Terminamos nuestro primer programa de LAM y la primera cena que hicimos. Yo me tomé una copa de vino y tengo que reconocer mi error: me acaba de parar la policía y me secuestraron el auto”.

Nazarena Vélez prefirió tomárselo con humor y agregó: “Decí que estoy con una abogada increíble, pero no nos queda otra, Ana”. Allí fue cuando Rosenfeld acotó: “No, yo no tomé, pero si hubiera sabido manejaba yo”. “Claro, vos no tomaste nada... Manejabas vos, Ana. No me imaginé”, se lamentó Nazarena Vélez.

Sobre el final de la secuencia de videos que subió a Instagram, la actriz de 47 años añadió que la producción de LAM les envió otro vehículo para llevarlas a sus respectivas casas y concluyó: “Auto secuestrado”.