Sergio Lapegüe abrió su corazón y conmovió a todos: "Nos cambia"

El periodista emocionó a todos los televidentes de El Galpón con su desgarrador relato.

Sergio Lapegüe emocionó a todos los televidentes de El Galpón, el late night show que conduce en las noches de los sábados de El Trece. En la última emisión, el periodista tuvo a Iliana Calabró y José María Muscari como invitados y durante la charla compartió un relato que los conmovió.

Muscari estaba contando que una de sus obras de teatro aborda el Alzheimer y Lapegüe aprovechó la oportunidad para aportar su vivencia con la enfermedad. El conductor de TN en más de una oportunidad hizo público que ese fue el diagnóstico que recibió su madre.

En este contexto, Lapegüe abrió su corazón y expresó emocionado: "Mi mamá tiene Alzheimer y he visto todo el proceso degenerativo, que es impresionante". Luego, contó que abandonó la conducción del noticiero de los mediodías de El Trece para pasar más tiempo con su mamá: "Voy todos los días a verla. Dejar uno de los noticieros que yo hacía fue para poder dedicarme a acompañarla".

"El otro día alguien me dijo 'pero ya no te conoce'. Sí, pero yo la conozco. Y ella, cuando yo voy, no me habla, pero le agarro la mano y me sonríe. Es impresionante, es conexión. Nos cambia a todos alrededor, nos cambia la perspectiva de la vida de una manera tremenda. Es un tema tabú y que mucha gente no conoce", precisó

A fines 2022, el conductor de Tempraneros compartió en Instagram un video de su mamá en silla de ruedas paseando por la calle y escribió: "Yo sé que ella me reconoce. Cuando me ve su carita se transforma. Aunque no diga mi nombre, sé que sabe quién soy. A veces conecta y me dice Sergio. La mayoría de las veces está en silencio. Cuando toco el piano, que ella tocaba tan bien, sigue el ritmo, tal vez imperceptible, con su mano".

"Es una enfermedad muy cruel y hacemos lo imposible para que ella esté bien. Para que no sufra. Después de su internación, volvió a casa, a su barrio, a su lugar en el mundo. Cuando mi mamá me agarra de la mano, no me suelta, como cuando era chico que salíamos por estas mismas calles de la mano a hacer las compras. Nunca me soltaba", agregó. "Podrán pasar muchas cosas, me podré hacer muchas preguntas, lo que si estoy seguro es que por más dañina que sea esta enfermedad, no podrá vencer al amor de una madre con sus hijos", concluyó el emotivo posteo.

El Trece ya eligió al reemplazo de Jorge Lanata

Jorge Lanata continúa internado, según confirmó su pareja Elba Marcovecchio. De esta forma, tal como ocurrió la semana pasada, el periodista no podrá hacer Periodismo Para Todos (PPT) este domingo y las autoridades de El Trece tuvieron que hacer un nuevo cambio en la programación.

Según contaron en LAM, Lanata ya no está intubado ni sedado, pero continúa en observación. Mientras tanto, en sus espacios de radio y televisión le buscan reemplazo.

El Trece transmitirá este domingo "Cine Trece", segmento del canal en el que se trasmite un importante film. En esta oportunidad la elegida fue "Bad Boys para siempre", que irá al aire de la señal del Grupo Clarín en el horario de 21 a 23 horas.