Internaron de urgencia a Jorge Lanata: cuál es su estado de salud

El periodista sufrió una descompensación y tuvo que recibir asistencia. Cuál es el diagnóstico del comunicador.

Este jueves 24 de agosto, Jorge Lanata tuvo que ser internado de urgencia luego de sufrir una descompensación. Tras haberse ausentado de su programa en Radio Mitre sin previo aviso, trascendió cómo está el estado de salud del reconocido periodista.

Según informaron en Teleshow, el conductor de Periodismo para todos tuvo que asistir a la clínica luego de una descompensación que había iniciado hace algunos días. Aunque si bien su situación se sigue analizando, se conoció que entró al establecimiento de salud con la presión baja y con altos valores de glucemia.

Aunque el círculo cercano al conductor de El Trece todavía decide mantener bastante hermetismo sobre el tema, el medio anteriormente mencionado destacó que Lanata habría empezado a manifestar su malestar durante la emisión de PPT del domingo. Al día siguiente, fue a hacer su programa radial Lanata sin filtro, pero a la mitad tuvo que irse debido a que su situación se había agravado.

El día martes, Jorge fue finalmente hospitalizado y se espera que siga bajo observación médica hasta el fin de semana. Lanata se encuentra con tratamiento antibiótico por una infección urinaria y, según reveló Infobae, "viene respondiendo muy bien". Sin embargo, también tiene un problema gastrointestinal del que se desconocen detalles ya que todavía se está evaluando.

