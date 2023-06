No es un noticiero: Lapegüe vuelve a El Trece para conducir un programa inesperado

El periodista regresará al canal dirigido por Adrián Suar con un formato diferente. El conductor había abandonado uno de los noticieros de la señal en 2021.

El Trece hizo una fuerte apuesta para no perderle el rastro a Telefe en su lucha por el rating. Adrián Suar, gerente de programación de la señal, convocó a un viejo conocido de la casa: Sergio Lapegüe. El periodista renunció a fines de 2021 al noticiero y en los próximos días regresará con un formato diferente.

Durante este tiempo, Lapegüe siguió vinculado al Grupo Clarín, pues es el conductor de Tempraneros, el noticiero de la primera mañana de TN, junto con Roxy Vázquez. De hecho, el pasado martes se volvió viral por el mal momento que le hizo vivir a su compañero Adrián Ventura. El conductor no tuvo filtro y rememoró el humillante momento que su compañero protagonizó en 2018, cuando Ventura estaba en plena cobertura de la cumbre del G20 y no pudo continuar con su trabajo debido a sus ganas de ir al baño.

Pero el nuevo trabajo del periodista será muy diferente al que están acostumbrados los televidentes. Será el presentador de un "late night show", que se emitirá los sábado y se llamará "El Galpón", según confirmó Clarín. Aunque falta definir el día de estreno, está previsto que el debut se produzca en alguno de los fines de semana de julio.

De acuerdo al adelanto del diario, será un espacio para conocer a diferentes personalidades en un ambiente mucho más relajado que el de una típica entrevista: entre tragos, comida, confesiones, humor y música. Y el conductor estará acompañado por 'La LapeBand', su banda; su hija, Mica Lapegüe, quien hará una especie de stand up; el chef Diego Gaona y el bartender Marcelo Galante

Inicialmente, en cada emisión habrá uno o más invitados. Y si bien no está confirmada su fecha ni la franja horaria exacta, se estima que durará alrededor de una hora y medía cerca de la medianoche de los sábados. Tampoco hay un video promocional, pero Lapegüe confirmó la noticia al subir la nota del periódico a sus historias de Instagram.

Adrián Suar habló sin filtro sobre su separación de Griselda Siciliani

Adrián Suar suele tener buena predisposición con la prensa. De hecho, en las últimas semanas reconoció en varios reportajes que ATAV 2 no obtuvo los niveles de audiencias esperados. Pero en sus reportajes siempre se enfocan en su perfil profesional, ya que es muy reservado sobre su vida personal.

Recién hace algunos días se animó a dar detalles sobre el fin de su relación con Griselda Siciliana, con quien se convirtió en padre de Margarita. Los actores se conocieron en Sin Código (2005), en donde él interpretaba al jefe y ella a su secretaria perdidamente enamorada. Y años más tarde se convirtieron en pareja.

A lo largo de los años que estuvieron juntos, volvieron a actuar codo a codo tanto en novelas como en películas y hasta llegaron a competir laboralmente, Él produjo Los ricos no piden permiso en El Trece mientras ella protagonizaba Educando a Nina en Telefe.

Pese a las dudas de todos, la pareja logró superar la situación. Pero en 2016 sorprendieron al anunciar que estaban separados. Y siete años más tarde, en diálogo con Ángel de Brito, recordó lo mucho que lo afectó la ruptura. “Después de Griselda no me enamoré más. Me separé hace seis o siete años de Gri y me pasan varias cosas. No busco (una nueva relación), estoy abierto... me encantaría, pero estoy bien solo. He trabajado mucho mi persona y, por suerte, no necesito estar con alguien para estar bien yo”, remarcó.

Fue en ese punto cuando el conductor del LAM le consultó: “¿Por qué se separaron?”. Tras tomarse unos segundos, el entrevistado afirmó: “Yo creo que se terminó el amor. No inmediatamente, siempre hay uno que se le termina antes que al otro. Fue difícil para mí en ese momento... se le terminó el amor a ella. Pero es la vida, hoy tenemos un vínculo hermoso. Yo la adoro, ha hecho mucho por mí. Me ayudó en mi carrera, me hizo mejor padre”.