Sergio Lapegüe humilló en vivo a Adrián Ventura en TN: "En el baño"

Sergio Lapegüe expuso a Adrián Ventura y le recordó su momento más humillante en vivo.

Sergio Lapegüe recordó el vergonzoso hecho que Adrián Ventura vivió al aire en TN cinco años atrás. El conductor no tuvo filtro y rememoró el humillante momento que su compañero protagonizó en 2018, cuando Ventura estaba en plena cobertura de la cumbre del G20 y no pudo continuar con su trabajo debido a sus ganas de ir al baño. En aquel momento, el clip se volvió viral en las redes sociales y desató una ola de burlas y memes.

Todo comenzó cuando Ventura estaba en aquel evento, a punto de salir a las cámaras para informar a los televidentes, pero un problema escatológico se lo impidió. Sin darse cuenta de que tenía el micrófono abierto, les avisó a sus compañeros: "¡Estoy en el baño!". Sus colegas tuvieron que continuar con el programa como si nada hubiese pasado, conteniendo las risas. Ahora que pasaron cinco años de este momento, Lapegüe lo expuso una vez más.

"Yo sigo de largo, porque ahora se habilitó, ¿no?", dijo el conductor, mientras se movía de un sector a otro dentro del estudio de TN. De repente, salió uno de sus compañeros por una puerta y lo asustó. "¡Hay un baño, acá! Armaron un baño acá. ¡Cerrá la puerta, aunque sea!", bromeó Lapegüe.

Acto seguido, hizo un gesto de asco mientras movía su mano, como si hubiese un mal olor en el ambiente. "No, no. Había un mosquito, Ventura, no hay ningún baño. Es un chiste", agregó, picante. La producción puso unos sonidos de cañería y el periodista cerró, divertido con la situación: "¡Bueno! Sí, sí, pierde la cañería".

Adrián Ventura se cansó de la producción de TN y explotó en vivo: "¡Silencio!"

Adrián Ventura protagonizó otro incómodo momento al aire en 2021, mientras estaba hablando sobre la expresidenta Cristina Kirchner, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el ministro de economía Martín Guzmán. De un momento a otro, tuvo que frenar todo porque la producción estaba haciendo mucho ruido y no podía concentrarse.

“Pero él aprovecha para contestarle al Fondo Monetario, a Cristina Kirchner…”, comenzó Ventura. De repente, se interrumpió a sí mismo y miró a su alrededor. “¡Por favor, silencio en el estudio! ¡¿Puede ser?!”, se quejó. Un silencio incómodo inundó el estudio y, para sorpresa del conductor, los ruidos no cesaron. “¡Por favor, silencio en el estudio!”, volvió a pedir Ventura, esta vez, a los gritos. El momento se volvió viral en las redes y los rumores de posibles internas dentro del canal no tardaron en salir a la luz.