Sergio Lapegüe quedó impactado con la noticia que le dio su hija: "¡No!"

La influencer reveló el rotundo cambió que tuvo en su vida y contó cómo impactó en la relación con su padre.

Mica Lapegüe es actriz, influencer, y uno de los orgullos más grandes de su padre, Sergio Lapegüe. El periodista de El Trece no pierde oportunidad cada vez que puede hablar de su hija, pero en esta ocasión fue la joven la que dialogó con el canal donde trabaja su papá y dio una impactante noticia.

“Queríamos confirmar acá que el señor Sergio Lapegüe es abuelo, abuelo de Reinita”, dijo la hija del conductor mostrando oficialmente a su nueva perrita. Según relató Mica en Arriba Argentinos, la mascota tiene tres años y tenía mucho miedo al principio, pero gracias al amor y la paciencia de su nueva familia, comenzó a confiar en las personas.

La joven se volvió conocida por su perfil multifacético y su intensa actividad en las redes sociales. De hecho, sus seguidores muy frecuentemente pueden toparse con publicaciones sobre organizaciones rescatistas de animales. Y ahora presentó en público a "Reina", a quien adoptó hace dos meses y medio.

“Sabemos poco de su pasado, pero más o menos por sus actitudes sabemos que no la pasó bien. Ni bien la adopté, tenía tanto miedo porque no sabía si iba a estar bien en algún momento, temblaba mucho, tenía miedo, la cola metida para adentro”, detalló la actriz. “¿Cuándo empezó a confiar en vos como su humana?”, le preguntaron en Arriba Argentinos y ella aseguró que el proceso costó: “Fue de a poco cada vez que se iba dando cuenta que no le iba a pasar nada”.

Lapegüe le puso los puntos a Alfa de Gran Hermano

Walter "Alfa" Santiago, uno de los participantes más polémicos de la última edición de Gran Hermano sacó de quicio a Lapegüe. El periodista se tomó un momento de su programa, Tempraneros, para arremeter contra la nueva figura de Polémica en el Bar por algo que ocurrió con su hija Micaela.

Tras un comentario de su compañero Matías Bertolotti, Lapegüe se acordó del momento protagonizaron su hija y Alfa, en el programa Biri Biri emitido en Revolución Z, donde se encuentra la joven es panelista. El ex GH fue entrevistado en el ciclo y reveló que le gustaría invitarla a salir.

"Le tiró onda a mi piba", lanzó el conductor de TN, a quien le cambió la cara por completo. "¡No! ¡Esto es barrida de última!", expresó su compañeros a los gritos. "La invitaría a tomar te en un barco", le había dicho "Alfa" a Mica durante el stream. La declaración se volvió viral en las redes sociales y despertó todo tipo de reacciones.

"Ojo eh, acá estoy", indicó el periodista. Unos días después de haberse dado ese momento al aire, la hija de Sergio Lapegüe rompió el silencio y reveló que no se sintió incómoda como todos pensaban. "Me lo tomé a risa, es un personaje este Alfa, la verdad es que no me esperaba esa respuesta", indicó, en diálogo con TN Show.