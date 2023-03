Se calentó Sergio Lapegüe en TN: la inesperada polémica contra Walter Alfa de Gran Hermano

Sergio Lapegüe aprovechó un momento de su programa y se la pudrió a Walter "Alfa", ex participante de Gran Hermano. La advertencia del periodista en TN Todo Noticias.

Sergio Lapegüe se cansó y lanzó comentarios contundentes hacia Walter "Alfa" Santiago, el exparticipante de Gran Hermano, reality show de Telefe. El periodista que conduce el programa Tempraneros por TN Todo Noticias aprovechó unos segundos para arremeter contra el sexagenario por una situación que está vinculada con su hija Micaela.

A raíz del comentario de su compañero Matías Bertolotti, quien nombró a Gran Hermano, Lapegüe se acordó del momento protagonizado entre Mica Lapegüe, su hija, y "Alfa". En el programa Biri Biri emitido Revolución Z, donde se encuentra la joven como panelista, el exparticipante de 61 años confesó que le gustaría invitarla a salir.

"Le tiró onda a mi piba", lanzó el conductor de TN, a quien le cambió la cara por completo. "¡No! ¡Esto es barrida de última!", expresó su compañeros a los gritos. "La invitaría a tomar te en un barco", le había dicho "Alfa" a Mica en pleno vivo, declaración que se volvió viral en las redes sociales y despertó todo tipo de reacciones.

"Ojo eh, acá estoy", indicó el periodista. Unos días después de haberse dado ese momento al aire, la hija de Sergio Lapegüe rompió el silencio y reveló que no estuvo incómoda como todos pensaban. "Me lo tomé a risa, es un personaje este 'Alfa', la verdad es que no me esperaba esa respuesta", dijo a TN Show.

Aseguran que Alfa será panelista en un programa de Telefe y se reencontrará con un viejo amor

Ángel de Brito reveló que Alfa de Gran Hermano está cerca de sumarse como panelista a un programa de Telefe donde se reencontraría con un viejo amor. "Me sorprendió la incorporación", se sinceró el conductor de LAM al contar sobre el nuevo trabajo que tendrá el sexagenario tras su paso por la casa más famosa del país.

Es sabido que participar de Gran Hermano implica un fuerte crecimiento en la popularidad de cada hermanito, lo que lleva a que algunos de los concursantes consigan trabajos en los medios una vez que dejan la competencia. Así sucedió con varios ex participantes, como Silvina Luna, Pamela David, Gastón Trezeguet y Christian U, entre otros.

Uno de los que se sumaría próximamente a esa lista es nada menos que uno de los competidores más polémicos de la actual edición de Gran Hermano. Según reveló Ángel de Brito en LAM, Alfa se sumará al panel de un programa conducido por un viejo amor suyo. Claro que su llegada tampoco estuvo exenta de polémica, ya que al parecer no habría caído bien la novedad entre sus nuevos compañeros.

Es que el ex Gran Hermano arribará como panelista en A la Barbarossa, donde se reencontrará con Georgina, con quien tuvo un breve romance hace algunos años. "Fuera Gastón Trezeguet, cuando termine Gran Hermano, porque ya no van a hacer ese segmento y no tendría una función específica dentro del programa", contó De Brito.