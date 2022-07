Semifinales: en una noche cargada de emociones, un querido participante se despidió de El Hotel de los Famosos

A días de definirse el gran ganador del programa, dos participantes se enfrentaron a la última H de El Hotel de los Famosos.

Un nuevo concursante quedó fuera de El Hotel de los Famosos tras una reñida y emotiva gala de eliminación que definió las instancias de semifinales del reality show. La emisión del lunes dejó fuera a un participante e inició la cuenta regresiva para la gran final, la cual se definirá entre los cuatro últimos concursantes que quedaron en carrera. En este marco, tras enfrentar una competencia complicada que mezclaba la estrategia con la destreza física, un querido participante se despidió del show de forma definitiva.

Luego de haber sido elegidos por sus compañeros y perder en la instancia del laberinto, Walter Queijeiro y Locho Loccisano compitieron en "la gran H" y se enfrentaron a una pareja gala de eliminación. Sin embargo, solo uno logró triunfar con su destreza física y se coronó como el ganadora del desafío. Cabe destacar que ambos concursantes ya habían atravesado por la instancia de la H, pero uno contaba con la desventaja de ya haberse despedido del programa en una instancia anterior, pero regresó para remplazar a otros participantes.

Minutos antes de enfrentarse a la complicada prueba de destreza física que les impuso la producción, los sentenciados se reunieron con "El Chino" Leunis y se refirieron a su intenso paso por El Hotel de los Famosos. Pese a las idas y vueltas que tuvieron ambos concursantes y a la gran cantidad de momentos que atravesaron con las emociones a flor de piel, ambos se mostraron muy felices por su paso dentro del reality.

Finalmente, Locho Loccisano se convirtió en el nuevo eliminado de El Hotel de los Famosos a pocas semanas de haber ingresado nuevamente al programa. "Las lágrimas son 100% de emoción y de alegría. Sin rencor alguno", dijo el joven influencer entre lágrimas antes de irse.

La nueva traición que golpeó a Locho Loccisano en El Hotel de los Famosos: "No puedo"

El Hotel de los Famosos vive sus últimos días por la pantalla de El Trece. Son nada más que cinco los participantes que quedan en el reality show y, de cara al duelo de eliminación que se disputó este 18 de julio, se vivió una situación muy tensa que involucró al joven influencer Locho Loccisano, uno de los más queridos por el público.

Todo comenzó previo al todos contra todos donde debían nominarse. Solo Walter Queijeiro estaba obligado a ir a la H y, frente a la tentativa de Lissa Vera de nominarlo, Locho no ocultó para nada su disgusto tras haber roto un pacto entre ellos: "Ahora lo querés hablar, pero cuando te teníamos que salvar a vos no lo querías hablar".

La tensa situación se trasladó hacia el cara a cara bajo la conducción de "El Chino" Leunis, quien reunió a todos para definir quién iba a ser el segundo nominado. Alex Caniggia y Martín Salwe votaron a Locho, mientras que el influencer y Queijeiro apuntaron al locutor de ShowMatch. Por ende, solo quedaba la palabra de Lissa Vera.

"Yo saqué un beneficio porque pude descansar, pero cuando hice favores no pedí nada a cambio", lanzó la ex Bandana antes de manifestar su voto. "Pensándolo bien dije '¿qué voy a hacer?'. Honestamente no quiero votar ni a Alex ni a Martín. Voy a votar a Locho", sentenció bajo la sonrisa irónica del ex-Combato.

"Fue una infiltrada, una espía durante todo este tiempo. Volvió La Familia y me traicionaron", expresó en referencia a cuando Alex Caniggia también le había soltado la mano. El panorama para Locho Loccisano no es para nada esperanzador, ya que le diagnosticaron un esguince, parte médico que todos los participantes sabían antes de nominarlo.