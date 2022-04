Sebastián, el nuevo novio de Lizy Tagliani, expresó su amor en vivo con una tierna declaración

El joven que conquistó a la carismática presentadora Lizy Tagliani apareció en los medios con declaraciones sobre la nueva relación.

Luego de la escandalosa separación de Leo Alturria, Lizy Tagliani volvió a apostar a un nuevo amor. Se trata de Sebastián Nabot, un mendocino de 33 años, que apareció en los medios para hablar de su floreciente vínculo amoroso con la conductora.

En diálogo con Daniel Ambrosino, en América Noticias (América TV), Sebastián reveló cuáles son sus intenciones hacía la popular humorista y detalló: “Tiempo al tiempo. Todo fue muy rápido y quiero cuidarla a ella”. Lo cierto es que Tagliani no tardó en mostrarse muy contenta en redes sociales con su nuevo amor.

Por otro lado, el periodista de chimentos Guido Zaffora precisó, al aire de Es por Ahí (América TV), que el vínculo entre Lizy y Nabot empezó de forma virtual: "Se comenzaron a hablar virtualmente, tienen amigos en común, él viajó a Buenos Aires y se alojó en la casa de ella”.

Lizy Tagliani hizo pública su nueva relación

A principios de marzo, Lizy Tagliani y Leo Alturria anunciaron su separación. Aunque si bien la noticia se hizo pública por esa fecha, la conductora aseguró que habían tomado la decisión a principios del 2022. Luego de haber atravesado su duelo y haber contado públicamente que "no iba a hablar más de Leo", Lizy fue vista en repetidas ocasiones con Sebastián, motivo por el que el móvil de Socios del Espectáculo la interceptó en búsqueda de sus declaraciones.

"¿Estás con nuevo amor?", fue la consulta del cronista de Socios del Espectáculo una vez que encontró a Lizy y su acompañante a la salida del teatro. Sincera, la exconductora de El Precio Justo se sinceró sobre el vínculo que mantenía con Sebastián: "me encanta desde que lo conocí", aseguró.

"Somos amigos desde el 2016. Me gusta, pero hay que ver", amplió Lizy Tagliani. "Nos conocemos hace mucho, tenía unos días libres y me acompaña. Me vino a ver al teatro, me vino a buscar, me lleva a bailar, a distraerme un rato", continuó la artista sobre esta relación que solo parece ser una muy buena amistad.