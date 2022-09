Se viralizó un video de Diego Leuco en un hotel alojamiento

Un video de Diego Leuco se hizo viral en redes. El periodista se filmó dentro de un hotel alojamiento, solo en una habitación. Las razones por las que lo hizo.

Diego Leuco fue noticia por hacerse viral en las redes sociales con un particular video: en el mismo se lo puede ver dentro de la habitación de un hotel alojamiento, con luces rojas y vestido con indumentaria de básquet. Las razones por las que fue solo a un lugar de estas características fueron explicadas por el propio periodista.

Aludiendo a su falta de tiempo y la cantidad de compromisos laborales y personales que tiene día tras día, Diego Leuco hizo público su "problema" en Antes que nadie, programa emitido en Luzu TV. Ahí fue donde, ante la presión de sus compañeros, aseguró que saldría de jugar al básquet en Capital Federal y se iría directamente a un hotel alojamiento para bañarse y dirigirse hacia Radio Mitre para continuar con sus actividades.

El video que se hizo viral fue reflotado en las últimas horas pero data de fines de julio. “Bueno, para los muchachos de Antes que nadie, terminé de jugar al básquet y lo hice. Dije: '¿Cuál es la que tiene mejor ducha?'. Creo que fue la pregunta más random de toda la historia de los albergues", expresó Diego Leuco, en un video con formato selfie que grabó el propio conductor y subió a su cuenta de Instagram.

El inesperado guiño de Diego Leuco a Adrián Suar: "Estudié teatro"

Diego Leuco, conductor de Telenoche, había revelado recientemente que su formación profesional e intereses personales van mucho más allá del periodismo: estudió magia, carpintería y ahora contó que también estudia actuación. En medio de la crisis de Adrián Suar con la baja de rating en El Trece, soltó un sugerente mensaje en sus redes sociales.

A mediados de 2021, Leuco había sido invitado a conversar con Juana Viale en La Noche de Mirtha. En medio de la charla, contó que había estudiado magia y deslumbró a la nieta de Mirtha Legrand con sus trucos. En otra ocasión, había contado que gracias a su formación en carpintería se había hecho sus propios muebles de dormitorio. Esta vez, volvió a demostrar cuán multifacético es con una declaración inesperada.

“Si no hubieses sido periodista, ¿qué te hubiese gustado ser?”, le preguntó un seguidor mediante un juego de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram. “Creo que actor”, respondió Leuco. En diálogo con Paparazzi, expresó: “Estudié teatro en la escuela de Dora Baret y Carlos Gandolfo durante varios años. Nunca actué, pero me encantaría. ¿Por qué no? Más que nada para divertirme un rato, no para dedicarme”.