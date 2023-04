Se terminó la amistad: Marcos se enteró la noticia más oscura de Agustín

Marcos Ginocchio descubrió toda la verdad sobre Agustín Guardis, quien fue su mejor amigo dentro de la casa de Gran Hermano.

Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano (Telefe), tomó una contundente postura sobre su fuerte amistad con Agustín "Frodo" Guardis, quien generó una enorme polémica en el reality debido a sus dichos y sus actitudes con respecto a las mujeres.

Entre todas las cosas que dijo Agustín dentro de la casa, la que más revuelo generó fue cuando confesó que tenía fotos íntimas de varias chicas guardadas en su computadora para extorsionarlas, en caso de que estas jóvenes le hicieran algo malo. Esto generó un enorme repudio entre los televidentes y ahora que el joven salteño salió de la casa, se enteró sobre estas declaraciones.

"Si se mandan algún moco, yo empiezo a subir todo. Por suerte yo tengo guardado en el Drive, así que si se mandan algún moco saco la carpetita y empiezo", había admitido Agustín. "El Primo" estaba al lado suyo en aquel momento, pero cuando Yanina Latorre y Nazarena Vélez le preguntaron por el tema en LAM (América TV), dijo que no había escuchado eso.

"¿Ahora lo sabes? Bueno, él dijo que tenía como un pendrive con mujeres o novias desnudas. Más allá de su actitud con Julieta... Las grababa y les decía que iba a publicar todo si hacían algo", le respondió Nazarena. Marcos se quedó completamente callado y dijo, con un gesto de decepción, que no había escuchado nada de eso. Desde entonces, nunca más se lo vio cerca de "Frodo", por lo que todo indicaría que decidió tomar distancia.

Agustín Guardis habló sobre las fotos que tendría de otras chicas en su computadora

Apenas Agustín salió de la casa, Santiago del Moro y los panelistas del programa le preguntaron si era cierto que tenía fotos de mujeres en su computadora. El joven aseguró que todo lo que hizo y dijo dentro de la casa fue una estrategia y que había mentido para ganarse el odio del público y así salir de la casa y ver todo desde afuera.

"Fue una herramienta equívoca, necesitaba salir de la casa y fue una estrategia para que la gente me saque. Lo del drive es mentira. Yo quería que la gente vea que Agustín se estaba traicionando, que dejaba de ser el simpático a ser otro personaje”, comenzó. Y agregó: "Me excedí, el comentario fue totalmente desafortunado. Y me di cuenta tarde. Aunque si bien tuvo el efecto deseado, no quería salir así".

En este sentido, dijo que estaba "arrepentido" pero que sabía que era oportuno salir en ese momento para aclarar su juego "y pedir disculpas por las macanas que me mandé". "Lo digo abiertamente, no está bueno, no me gustó y yo sabía que me iban a pegar una patada en el traste. Es algo que no comparto y no va con mis valores. Claramente me equivoqué, pero ya no sabía cómo hacer para que la gente me saque. Me equivoqué y me arrepiento", concluyó.